VIDEO Momentul când avionul cu 242 de oameni la bord se prăbușește în India, la scurt timp de la decolare

Un avion operat de Air India cu 242 de oameni la bord, cu destinația Londra, s-a prăbușit joi, la câteva minute după decolarea de pe aeroportul din orașul indian Ahmedabad. Imagini video cu momentul prăbușirii avionului au fost publicate pe rețeaua X și preluate de Times Of India.

Înregistrarea video arată cum avionul Boeing 787 Dreamliner, care zbura pe ruta Ahmedabad – Londra Gatwik, zboară peste o zonă rezidențială de la marginea orașului Meghani, iar într-un moment pierde altitudine și cade. O explozie puternică izbucnește apoi, iar de la locul prăbușirii se ridică o coloană de fum negru gros.

Ahmedabad Plane Crash: Video captured exact moment Air India's AI -171 passenger aircraft crashed near Meghnaninagar area earlier today.



