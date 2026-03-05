BREAKING Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei

Un cetățean român a fost condamnat pentru spionaj în favoarea Ucrainei și a primit joi o pedeapsă de 15 ani de închisoare de către un tribunal rus, a anunțat instanța din regiunea sudică Krasnodar, potrivit Reuters.

Într-o postare pe Telegram, serviciul de presă al tribunalului a spus că bărbatul, pe nume Adrian David Cherciu, a colectat și transmis Ucrainei informații despre apărarea aeriană din orașul de coastă Soci.

HotNews a solicitat de la Ministerul Afacerilor Externe de la București o reacție la această informație și o vom publica atunci când o vom avea.

Anunțul instanței ruse vine după ce, în aprilie anul trecut, însă, un cetățean român de 23 de ani a fost arestat de FSB, care l-a acuzat că a transmis serviciilor ucrainene informații cu privire la amplasarea unor instalații de apărare aeriană situate în orașul Soci din regiunea Krasnodar.

Ce spunea în urmă cu aproape un an FSB: „Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse din Soci, regiunea Krasnodar, a reținut un cetățean român, născut în 2002, care a fost implicat în activități de informații în favoarea serviciilor speciale ale Ucrainei. S-a stabilit că, în vara anului 2024, la indicațiile serviciilor de informații ucrainene, acesta a cules și transmis informații cu privire la amplasarea unor instalații de apărare aeriană situate în orașul Soci. În schimb, serviciile speciale ale Ucrainei i-au promis cetățeanului român, la solicitarea acestuia, că îl va ajuta să părăsească în siguranță Rusia și să se alăture formațiunii de voluntari a AFU pentru a participa la ostilitățile împotriva țării noastre”.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat atunci că românul la care a făcut referire FSB este, de fapt, un cetățean despre care autoritățile ruse mai vorbiseră deja în luna decembrie 2024, demersul Moscovei fiind unul propagandistic.

Rusia anunță frecvent arestări pentru spionaj în contextul conflictului cu Ucraina, pedepsele putând ajunge până la 20 de ani de închisoare, în conformitate cu legislația sa.