BREAKING Volodimir Zelenski anunță discuții directe Ucraina – Rusia – SUA începând de vineri

O întâlnire trilaterală între oficialii americani, ucraineni și ruși va avea loc în Emiratele Arabe Unite începând de vineri, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, un semn al intensificării negocierilor de pace pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează CNN.

Este prima întâlnire în acest format de la izbucnirea războiului în urmă cu aproape 4 ani, când Rusia a atacat Ucraina pe 24 februarie 2022.

Întâlnirea de două zile va avea loc vineri și sâmbătă, a declarat liderul ucrainean în cadrul unui discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„Documente sunt aproape gata”

Potrivit The Guardian, Zelenski a subliniat că va fi prima întâlnire trilaterală de acest gen și că speră ca Rusia să fie pregătită pentru compromisuri, ceea ce va duce la sfârșitul războiului.

„Documentele menite să pună capăt acestui război” împotriva Ucrainei sunt „aproape gata”, a declarat președintele ucrainean la Davos, Elveția, după ce a discutat astăzi cu președintele american Donald Trump.

Atât echipa americană, cât și cea ucraineană lucrează „aproape în fiecare zi” pentru a pune capăt conflictului, a mai precizat Zelenski.

„Ucraina lucrează cu sinceritate și determinare deplină, iar acest lucru dă rezultate, iar Rusia trebuie să fie și ea pregătită să pună capăt acestui război, să oprească această agresiune”, a adăugat el.

Trump: „Acest război trebuie să înceteze”

La rândul său, Trump a declarat că a avut o întâlnire „bună” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și reiterat solicitarea sa pentru încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, după zile de incertitudine cu privire la o posibilă întâlnire între Trump și Zelenski în marja Forumului Economic de la Davos.

„Acest război trebuie să înceteze”, a declarat Trump reporterilor când a fost întrebat ce mesaj i-ar transmite președintelui rus Vladimir Putin. Trump a spus că trimisul său special se va întâlni cu Putin la Moscova mai târziu.

știre în curs de actualizare