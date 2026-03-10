Sondaj în Republica Moldova: Susținătorii unirii cu România, mai puțini decât cei care se opun

Procentul celor care se opun unirii R. Moldova cu România, mai mare decât al celor care sunt de acord cu unirea, conform Barometrului IData, citat de News.ro. Aderarea la UE are o susţinere de aproape 60%. Conform sondajului, preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu este politicianul cu cea mai mare cotă de încredere.

47,7% dintre subiecţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, se declară împotriva unirii cu România, în timp ce 42,3% sunt favorabili unirii.

Aderarea R. Moldova la UE este agreată de 59,7% dintre cei chestionaţi, iar 29,7% se pronunţă împotriva aderării.

43.5% dintre cei chestionaţi nu susţin deloc declaraţia preşedintelui Maia Sandu potrivit căreia ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, iar 8,9% „mai degrabă nu o susţin”. 23,7% spun că „o susţin pe deplin”, iar 15,6% „mai degrabă o susţin”.

Impactul declarației Maiei Sandu

38,7% spun că nu susţin unirea indiferent de declaraţie, 17,1% spun că declaraţia i-a făcut să susţină şi mai mult unirea, 4,2% declară că au ajuns să o susţină mai puţin, iar 30,7% declară că afirmaţia Maiei Sandu nu le-a schimbat opinia.

„Dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, a declarat, în luna ianuarie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu în podcastul britanic „The Rest Is Politics”, realizat la sediul președinției de la Chișinău, relatează PressHub.

„Vedeți ce se întâmplă în jur. Pentru o țară mică precum R. Moldova este greu să supraviețuiască, sub presiunea Rusiei, ca țară democratică și suverană”, a mai spus Maia Sandu, care a recunoscut că în acest moment nu există însă o majoritate pentru unirea cu România. „Există însă o majoritate care sprijină integrarea în Uniunea Europeană, și acesta este țelul pe care-l urmărim”, a mai spus Maia Sandu.

Conform sondajului, preşedintele Maia Sandu are cea mai mare cotă de încredere, 30,6%, dintre politicienii de la Chişinău, fiind urmată, la mare distanţă de Igor Dodon (10,3%).

Datele Barometrului IData au fost culese în perioada 23 februarie – 6 martie, pe un eşantion de 1035 de persoane, din 289 de localităţi din Republica Moldova, eraorea maximă de eşantionare fiind +/-2,9%.