Mesajul pe care Brigitte Bardot a ținut să-l transmită public, la începutul lunii, despre starea ei de sănătate

Pe 1 decembrie anul acesta, Brigitte Bardot le transmitea fanilor săi un mesaj, după informațiile apărute în presă privind o nouă internare a ei în spital.

Într-un comunicat publicat la acel moment de către fundația Bardot, cunoscuta actriță franceză și activistă pentru drepturile animalelor a dorit să le transmită fanilor să nu-și facă griji pentru starea ei de sănătate. Fundația preciza că Brigitte Bardot se afla, atunci, în convalescență.

Comunicatul a venit în urma unor relatări apărute în presă conform cărora Bardot, în vârstă de 91 de ani, fusese din nou spitalizată în Toulon, sudul Franței, în luna noiembrie, după ce în octombrie a fost spitalizată pentru o intervenție chirurgicală descrisă de reprezentanții actriței ca fiind minoră.

„Drept răspuns la răspândirea de informații false din ultimele zile, doamna Brigitte Bardot vrea să le amintească tuturor că în prezent se recuperează, că ar aprecia dacă oamenii i-ar respecta intimitatea și invită pe toată lumea să se calmeze”, a transmis Fundația, în comunicatul publicat luni, 1 decembrie, potrivit agențiilor de presă Reuters și Agerpres.

„Doamna Bardot dorește să-i liniștească pe cei care își fac în mod sincer griji pentru ea. Le transmite acest mesaj: «Vă trimit tuturor dragostea mea»”, a mai anunțat Fundația.

Celebra actriță și cântăreața franceză care a devenit un simbol sexual internațional, înainte de a renunța la industria cinematografică pentru a deveni activistă pentru drepturile animalelor, a murit la vârsta de 91 de ani, potrivit unui anunț făcut duminică, 28 decembrie, de către aceeași fundație.

Bardot a devenit celebră în lumea întreagă în anii 1950 și 1960 pentru rolurile ei nonconformiste din filme precum „And God Created Woman” („Și Dumnezeu a creat femeia”). Ca și cântăreață, a lansat de asemenea mai multe discuri în acea perioadă.

Brigitte Bardot a renunțat la actorie în anii 1970 și și-a mutat permanent domiciliul în orașul Saint-Tropez de pe Riviera Franceză, dedicându-se cauzei bunăstării animalelor prin intermediul acestei fundații care îi poartă numele.