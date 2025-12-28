Brigitte Bardot a murit. Actrița legendară a cinematografiei franceze avea 91 ce ani

Actrița franceză Brigitte Bardot, devenită celebră în anii 60 și ferventă susținătoare a drepturilor animalelor, a murit, a anunțat fundația care-i poartă numele, informează AFP.

„Fundația Brigitte Bardot anunță cu imensă tristețe decestul fondatoarei și președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriță și cântăreață cunoscută pe plan mondial, care a ales să-și abandoneze cariera prestigioasă pentru a-și dedica viața și energia apărăii animalelor”, scrie în comunicatul Fundația Brigitte Bardot. Nu este precizată data exactă a decesului, precum nici locul.

Ulterior, Fundația a precizat că decesul a avut loc la reședința actriței din Saint-Tropez, în sudul Franței.

Spitalizată în timpul lunii octombrie la Toulon pentru o operație a cărei natură nu a fost precizată, actrița revenise în acest oraș. Când,în noiembrie, presa franceză a scris despre o nouă spitalizare, ea a ținut să dea asigurări legate de sănătatea sa și a invitat „toată lumea să se calmeze”.

Brigitte Bardot. Sursă foto: Jack GUEZ / AFP / Profimedia

O legendă a cinematografiei franceze

Brigitte Bardot și-a pus amprenta asupra cinematografiei acum mai bine de jumătate de secol. A jucat în aproximativ 50 de filme.

Ultimul ei film a apărut în 1973. După ce a părăsit platourile de filmare, Brigitte Bardot și-a dedicat viața apărării drepturilor animalelor.

În ultimii ani, fosta actriță s-a remarcat mai mult prin luările de poziție de natură politică, legate de imigrație, feminism, vânătoare, unele dintre aceste declarații determinând acuze de rasism.

„Libertatea înseamnă să fii tu însuți, chiar și când asta deranjează”, scria ea în cartea sa intitulată „Mon BBcédaire”, publicată de editura Fayard la începutul lunii octombrie. Susținea că Franța a devenit „ternă, tristă, supusă, bolnavă, vulgară”. Dreapta este „singurul remediu urgentisim pentru agonia Franței”, adăuga actrița care se declara apropiată de ideile liderei extremei drepte, Marine Le Pen.

Relația ei cu România: apărătoare a câinilor maidanezi

Relația sa cu România a fost în principal legată de protejarea câinilor maidanezi, după ce primarul de atunci al Bucureștilor, Traian Băsescu, a declanșat o campanie de eutanasiere a acestora.

Brigitte Bardot a venit de două ori la București, s-a întâlnit cu Băsescu care a părut convins să abandoneze proiectul eutanasierii în favoarea unui program de sterilizare. „Toată lumea mi-a făcut atunci promisiuni frumoase, începând cu Traian Băsescu, dar cum m-am întors în Franţa câinii au fost executaţi” a declarat ulterior Brigitte Bardot, potrivit Radio România Actualități.

În septembrie 2013, Parlamentul de la București a adoptat o lege care permite eutanasierea câinilor din adăposturi, dacă aceștia nu sunt adoptați în termen de 14 zile. Actul normativ a provocat o reacție furibundă a actriței, vizat fiind Traian Băsescu, ce devenise președinte al României între timp.

„Acest tiran nu se gândește decât să ucidă și condamn politica sa dictatorială, nedemnă de un stat membru al Uniunii Europene. S-ar crede că s-a revenit sub Ceaușescu!”, afirma atunci Brigitte Bardot, într-o declarație acordată agenției franceze AFP, în care reamintea că „Traian Băsescu a eșuat în programul de sterilizare a câinilor din București”.

Ulterior, i-a adresat o scrisoare președintelui Băsescu căruia i se adresa în termeni duri. „Îmi este greu să vă adresez formule protocolare, atât de depărtată este guvernarea dumneavoastră de cea a marilor oameni politici”, îi reproșa Bardot lui Băsescu in primele randuri ale scrisorii, după care cerea socoteală pentru fondurile europene primite de România pentru vaccinarea câinilor.

De altfel, Bardot își îndreptase atenția către România încă din perioada în care Parlamentul era într-un stadiu incipient în ce privește adoptarea legislației care să permită eutanasierea câinilor. În mai 2010, trimisese o scrisoare deschisă Comisiei de administrație a Camerei Deputaților în care se pronunța împotriva acestei măsuri.

„Animalele vagaboande neglijate și amenințate pe străzi oglindesc angoasa unei țări care nu reușește să abordeze viitorul pe baza principiilor de responsabilitate benevolă”, scria Brigitte Bardot.