British Museum, dat în judecată din cauza expoziției cu Tapiseria de la Bayeux. Ce acuză un bărbat nevăzător

British Museum se confruntă cu o acțiune în justiție în legătură cu expoziția sa dedicată Tapiseriei de la Bayeux, avocații care îl reprezintă pe un bărbat nevăzător susținând că faimoasa instituție culturală încalcă legislația privind egalitatea deoarece nu oferă tururi cu descriere audio, relatează Reuters.

Dr. Yusuf Ali Osman a întrebat muzeul dacă vor fi oferite tururi live cu descriere audio pentru mult-așteptata expoziție a broderiei vechi de aproape 1.000 de ani, care prezintă cucerirea Angliei de către William I în 1066.

Însă, potrivit avocaților lui Osman, reprezentanții British Museum au spus că acesta nu va oferi astfel de tururi audio, deoarece restricțiile privind expunerea tapiseriei la lumină limitează numărul de vizitatori. Muzeul argumentează că, din acest motiv, acordă prioritate vizitelor fără ghid.

Cum își justifică bărbatul nevăzător acțiunea în justiție

Osman susține că decizia muzeului constituie o încălcare a Legii privind egalitatea din Marea Britanie, întrucât este discriminat în comparație cu vizitatorii văzători. El solicită despăgubiri, precum și un ordin judecătoresc prin care British Museum să își modifice politicile.

„Vreau să pot vizita Tapiseria de la Bayeux și să mă bucur de ea în felul meu”, a declarat Osman.

„Înțeleg că există restricții importante cu privire la modul în care este expusă tapiseria, însă este dezamăgitor să constat că vizitatorilor nevăzători nu li se oferă o modalitate de a se bucura de ea prin descriere audio”, a subliniat el.

Kate Egerton, avocata sa, a declarat că legea privind egalitatea impune furnizorilor de servicii obligația de a anticipa nevoile persoanelor cu dizabilități și de a lua măsuri rezonabile pentru a evita un „dezavantaj substanțial”.

„Clientul nostru solicită aceeași oportunitate pe care o au vizitatorii văzători de a experimenta această expoziție”, a mai spus aceasta.

Expoziția tapiseriei lungi de 70 de metri, care a fost împrumutată Marii Britanii de către Franța în luna iulie, le permite posesorilor de bilete 40 de minute pentru a o viziona de pe o platformă înălțată.

Unul dintre cele mai faimoase segmente ale tapiseriei de la Bayeux, care arată Bătălia de la Hastings din 1066, FOTO: World History Archive / Topfoto / Profimedia Images

Britanicii au epuizat rapid biletele pentru a vedea Tapiseria de la Bayeux

Considerată o comoară națională atât în Franța, cât și Marea Britanie, tapiseria a atras un număr uriaș de vizitatori după expunerea sa la Londra.

Primul lot de bilete s-a epuizat și a generat aproape 2,5 milioane de lire sterline în ceea ce a devenit cea mai profitabilă zi din istoria British Museum.

Tapiseria a fost realizată, cel mai probabil, în Anglia, în jurul anilor 1070–1080, la doar câțiva ani după cucerirea normandă. Deși poartă numele orașului francez Bayeux, aproape toți specialiștii sunt de acord că broderia a fost executată de meșteșugari englezi, probabil la Canterbury.

Cea mai acceptată teorie despre cum a ajuns aceasta în Franța este că a fost comandată de Odo de Bayeux, fratele vitreg al William Cuceritorul. După finalizarea lucrării, aceasta ar fi fost transportată în Normandia, pentru a fi expusă în noua Catedrala din Bayeux, sfințită în 1077.

Mulți istorici o consideră o operă cu o perspectivă surprinzător de echilibrată: îi glorifică pe învingători, dar îi prezintă și pe englezi cu respect, fără a-i caricaturiza.