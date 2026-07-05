Cea mai profitabilă zi din istoria British Museum. Au fost vândute 40.000 de bilete în 24 de ore pentru vizitarea unui exponat excepțional

Biletele pentru vizitarea Tapiseriei de la Bayeux, care va fi expusă la British Museum în această toamnă, s-au epuizat în puţin peste 24 de ore în această săptămână, relatează The Telegraph, citat de News.ro. Muzeul a declarat că a fost cea mai profitabilă zi de vânzări de bilete din istoria sa.

Înfăţişând cucerirea normandă a Angliei din 1066, prin bătălia de la Hastings, şi realizată acolo în anii 1070, Tapiseria de la Bayeux (o broderie) are o lungime uimitoare de 70 de metri şi, potrivit British Museum, prezintă 58 de scene detaliate, fiecare redată cu lână colorată pe pânză de in.

Împrumutată de la Muzeul din Bayeux, din Normandia, aceasta va fi expusă la British Museum în perioada 10 septembrie 2026 – 11 iulie 2027, fiind pentru prima dată în istoria sa de aproape 1.000 de ani când opera este expusă public pe teritoriul britanic.

Biletele pentru perioada septembrie-decembrie au fost puse în vânzare pentru public miercuri, 1 iulie. Până după-amiază, 80.000 de persoane se aflau la coadă online. La un moment dat, s-a înregistrat un timp de aşteptare de până la nouă ore. Până a doua zi, încă 40.000 de persoane interesate se aflau în coadă, dar au fost informate că biletele se epuizaseră. Persoanele care nu au reuşit să achiziţioneze bilete din prima tranşă vor mai avea două ocazii atunci când vor fi puse în vânzare alte bilete, în octombrie şi ianuarie.

Tapiseria va fi transportată într-un tren fără pasageri și cu pază armată

Fragment din tapiseria de la Bayeux Foto: Bridgeman Images via AFP / AFP / Profimedia

Preţul biletelor pentru adulţi pentru a vedea tapiseria la British Museum este de 33 de lire sterline în perioadele de vârf şi de 27 de lire sterline în afara perioadelor de vârf. Aceste preţuri sunt de aproape trei ori mai mari decât costul vizitării operei în Normandia, dar directorul muzeului, dr. Nicholas Cullinan, a justificat această creştere miercuri, în cadrul emisiunii „Today” de la BBC Radio 4, afirmând că expoziţia a fost „foarte costisitoare pentru noi, ca organizaţie caritabilă, şi, prin urmare, trebuie să recuperăm aceste cheltuieli”. Copiii sub 16 ani au în continuare acces gratuit.

De la anunţarea împrumutului, anul trecut, organizaţiile franceze de protecţie a patrimoniului şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la eventualele deteriorări ale delicatei tapiserii pe parcursul călătoriei sale către Marea Britanie. Totuşi, The Telegraph a relatat că au fost efectuate două teste pentru a evalua nivelul de vibraţii la care va fi expusă broderia, iar ambele s-au încheiat cu succes.

Opera de artă va fi transportată pe şosea până la Eurotunnel, unde va fi încărcată într-un tren din care vor fi coborâţi toţi pasagerii, cu excepţia restauratorilor şi a paznicilor, înainte de a fi dusă pe ultima etapă a călătoriei, spre Londra. O escortă de poliţişti va fi asigurată pe ambele maluri ale Canalului Mânecii.