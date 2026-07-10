VIDEO Cum a fost transportată la Londra comoara medievală care a stabilit un record de încasări pentru British Museum

Tapiseria de la Bayeux a ajuns în Marea Britanie pentru prima dată după aproape 1.000 de ani, înaintea unei expoziții cu biletele epuizate de la British Museum, fiind transportată sub escortă a poliției în cadrul unei călătorii minuțios planificate din Franța, relatează Reuters.

Broderia lungă de 70 de metri, care înfățișează cucerirea normandă a Angliei în urma Bătăliei de la Hastings din 1066, a fost transportată într-un container climatizat, prevăzută cu sistem de protecție împotriva vibrațiilor.

Până la Eurotunel a fost sub escorta poliției franceze. Apoi, după ce a traversat Canalul Mânecii, a fost predată autorităților britanice pentru ultima etapă a călătoriei sale către Londra.

Transferul a fost posibil datorită a ceea ce guvernul francez a descris drept „mijloace logistice și de securitate fără precedent”, dezvoltate timp de peste un an de cele două guverne.

The Bayeux Tapestry has arrived in the UK, for the first time since it is believed to have been created here nearly 1,000 years ago.



Culture Editor Katie Razzall was there for #BBCBreakfast for the much anticipated moment it arrived at the British Museumhttps://t.co/sAdtA8bqi2 pic.twitter.com/VEKvmUA0Fr — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) July 10, 2026

Britanicii au epuizat rapid biletele pentru expoziția care va găzdui Tapiseria de la Bayeux

Capodopera medievală, despre care se crede că a fost realizată de țesătoare engleze, a generat deja aproape 2,5 milioane de lire sterline (3,3 milioane de dolari) din vânzarea biletelor. Toate biletele s-au vândut în mai puțin de 24 de ore săptămâna trecută în ceea ce a fost ziua cu cele mai mari încasări din istoria celebrului British Museum.

Franța a confirmat împrumutul în luna iulie a anului trecut, în timpul vizitei de stat pe care președintele francez Emmanuel Macron a efectuat-o în Marea Britanie la invitația regelui Charles.

Transferul acestei comori culturale este văzut ca un simbol al relațiilor tot mai apropiate dintre cele două țări, după tensiunile provocate de votul din 2016 al Marii Britanii pentru ieșirea din Uniunea Europeană.

„Acesta… este un gest de încredere, o expresie concretă a unei prietenii de lungă durată și un semn al dorinței noastre comune ca Franța și Regatul Unit să își construiască viitorul împreună”, a scris Macron într-un editorial de opinie publicat de cotidianul britanic The Times.

Entuziasm uriaș în Marea Britanie pentru comoara medievală

Tapiseria este ea însăși produsul unei perioade anterioare de rivalitate anglo-franceză, fiind brodată în anii care au urmat după ce William Cuceritorul, sprijinit de o armată normandă, a cucerit tronul Angliei.

„Să nu existe nicio îndoială – acesta este un moment istoric și un gest important de prietenie, în timp ce primim înapoi în Marea Britanie această tapiserie istorică emblematică”, a declarat Lisa Nandy, ministrul britanic al Culturii, într-un comunicat publicat de British Museum.

„Să văd tapiseria sosind la muzeu este un moment pe care nu îl voi uita niciodată”, a declarat în același comunicat Nicholas Cullinan, directorul British Museum.

Unul dintre cele mai faimoase segmente ale tapiseriei de la Bayeux, care arată Bătălia de la Hastings din 1066, FOTO: World History Archive / Topfoto / Profimedia Images

Cum a ajuns tapiseria să fie păstrată de Franța

Tapiseria a fost realizată, cel mai probabil, în Anglia, în jurul anilor 1070–1080, la doar câțiva ani după cucerirea normandă. Deși poartă numele orașului francez Bayeux, aproape toți specialiștii sunt de acord că broderia a fost executată de meșteșugari englezi, probabil la Canterbury.

Cea mai acceptată teorie despre cum a ajuns aceasta în Franța este că a fost comandată de Odo de Bayeux, fratele vitreg al William Cuceritorul. După finalizarea lucrării, aceasta ar fi fost transportată în Normandia, pentru a fi expusă în noua Catedrala din Bayeux, sfințită în 1077.

Mulți istorici o consideră o operă cu o perspectivă surprinzător de echilibrată: îi glorifică pe învingători, dar îi prezintă și pe englezi cu respect, fără a-i caricaturiza.

Tapiseria va fi supusă unor verificări privind starea sa de conservare înainte de a fi instalată într-o vitrină construită special pentru ea, în pregătirea deschiderii expoziției, programată pentru 10 septembrie.