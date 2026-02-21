„Brutar fără frontiere”. Povestea voluntarului francez care le-a dat ucrainenilor zeci de mii de pâini de când a început războiul: „Un sacrificiu făcut pentru Ucraina”

Loic Nervi le-a distribuit ucrainenilor zeci de mii de pâini de la începutul războiului lansat de Rusia în februarie 2022, în special persoanelor vârstnice care nu beneficiază de sprijinul familiei sau al statului, a scris AFP.

Nervi, care s-a autointitulat „brutar fără frontiere”, le oferă pâine ucrainenilor pentru a-i ajuta să treacă mai ușor peste o iarnă rece, marcată de pene de curent repetate și întreruperi ale furnizării de căldură din cauza atacurilor lansate de forțele ruse.

Voluntarul francez frământa energic aluatul într-o camionetă parcată în regiunea Kiev, urmând apoi să le ofere pâini ucrainenilor.

El lucrează singur și își începe activitatea devreme, dar reușește să coacă aproximativ 700 de pâini în fiecare zi. Localnicii stau la coadă în fața camionetei sale.

„Știam că există probleme cu electricitatea și cu încălzirea în Kiev. Este prima dată când vin aici și lucrez aici, în regiunea Kievului și chiar în Kiev”, a spus voluntarul, care a distribuit pâine și în altez zone ale Ucrainei.

„Este un sacrificiu pe care îl fac pentru Ucraina”

Nervi a spus că, de când a început războiul, le-a distribuit ucrainenilor zeci de mii de pâini, în principal vârstnicilor fără sprijin din partea familiei sau a statului.

„Este important să continuăm să-i sprijinim (pe ucraineni)”, a declarat el pentru AFP, recunoscând în același timp că „majoritatea francezilor nu mai vor – sunt obosiți și nu mai vor să audă de acest război”.

„Însă nu, războiul este încă în desfășurare”, a subliniat brutarul.

În camioneta sa albă, alimentată de două generatoare, Loic Nervi face două tipuri principale de pâine: o pâine multicereale cu floarea-soarelui, susan, mac și semințe de in, și o pâine albă moale, cu lapte, zahăr și ouă.

„Călătoresc frecvent – ​​așa că îmi las și familia în urmă, iar pentru ei este foarte greu. Este un sacrificiu pe care îl fac pentru Ucraina, un sacrificiu personal și familial”, a spus Loic.

„Dar cred că merită, pentru că dacă fiecare se gândește doar la propriul confort, nu vom merge înainte”, a adăugat el.