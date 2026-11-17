Autoritatea europeană de reglementare în domeniul tehnologiei a acuzat marți Temu că nu a luat măsuri suficiente pentru a opri vânzarea de produse ilegale pe platforma sa, încălcând astfel normele privind conținutul online, ceea ce înseamnă că gigantul chinez de comerț electronic riscă o a doua mare amendă din partea Bruxellesului.

Comisia Europeană, care acționează în calitate de autoritate de reglementare în domeniul tehnologiei pentru blocul comunitar, a declarat că măsurile de atenuare ale Temu „includ controale ineficiente pentru verificarea conformității produselor; un sistem slab de moderare a conținutului; și un sistem ineficient de sancțiuni”.

Un purtător de cuvânt al Temu a declarat că societatea nu este de acord cu concluziile preliminare ale Comisiei și că depune eforturi semnificative pentru a reduce riscul asociat produselor ilegale. Gigantul comerțului electronic va răspunde Comisiei, a adăugat acesta.

„Suntem încrezători că vom ajunge la o soluționare amiabilă a acestei chestiuni, care să răspundă pe deplin preocupărilor rămase ale Comisiei”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

Comisia a precizat că Temu, care este deținută de PDD Holdings, are posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare și de a răspunde la concluziile preliminare ale acesteia.

Temu a primit deja o amendă de 200 mil. euro

În cazul în care concluziile Comisiei ar fi confirmate în cele din urmă, aceasta ar adopta o „decizie de neconformitate”, care ar atrage după sine o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a companiei.

O astfel de amendă ar fi a doua impusă companiei Temu, după o sancțiune de 200 de milioane de euro aplicată în luna mai, în prima etapă a unei anchete deschise în urmă cu doi ani în temeiul Legii privind serviciile digitale, care impune marilor companii online să depună eforturi suplimentare pentru a combate conținutul ilegal și dăunător de pe platformele lor.

Amenda anterioară a fost aplicată pentru neevaluarea riscurilor asociate vânzării de produse ilegale, în timp ce acuzațiile de marți vizează neadoptarea măsurilor adecvate pentru a opri astfel de vânzări.

Comisia a declarat luna trecută că a acceptat planul de acțiune al Temu pentru remedierea încălcării care a determinat aplicarea amenzii existente.

Temu, la fel ca Shein și alte platforme de comerț electronic, a fost afectată și de decizia UE de a impune taxe de 3 euro asupra coletelor de comerț electronic cu valoare redusă, începând cu începutul lunii iulie. Coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro intrau anterior în blocul comunitar fără taxe vamale.