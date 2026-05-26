Bruxellesul reacționează după amenințările Rusiei la adresa diplomaților din Kiev: „Încetați să loviți civili”

Uniunea Europeană l-a convocat pe principalul diplomat al Rusiei la Bruxelles, după ce Moscova i-a avertizat pe cetățenii străini și pe diplomații acreditați la Kiev să părăsească orașul înaintea unor noi lovituri asupra capitalei ucrainene, notează Kyiv Post.

„Amenințarea Rusiei la adresa cetățenilor străini și a diplomaților de a părăsi Kievul reprezintă o escaladare inacceptabilă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a UE, Anitta Hipper, într-un comunicat publicat marți. Ea a precizat că reprezentantului rus i s-a transmis că în Moscova trebuie „să încetați să loviți civili”.

Demersul Bruxellesului a venit după ce Ministerul rus de Externe a anunțat luni că forțele ruse au început „lovituri sistematice” împotriva instalațiilor industriei militare ucrainene din Kiev și a ceea ce a numit „centre de luare a deciziilor”.

În același timp, ministerul a îndemnat cetățenii străini și personalul diplomatic să evacueze orașul. La scurt timp după acest avertisment, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, i-a spus secretarului de stat american Marco Rubio, într-o convorbire telefonică, că Washingtonul ar trebui să își evacueze diplomații de la Ambasada SUA din Kiev, potrivit Kremlinului.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a respins avertismentele Moscovei, pe care le-a catalogat drept „șantaj nerușinat”, afirmând că amenințările nu îi vor intimida pe diplomații occidentali care își desfășoară activitatea în capitala Ucrainei.

La rândul său, ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, Katarina Mathernova, a respins apelurile Moscovei ca diplomații și cetățenii străini să părăsească Kievul și a subliniat că misiunile occidentale vor rămâne în oraș, în pofida amenințărilor tot mai intense venite din partea Rusiei. Într-un mesaj publicat luni pe Facebook, Mathernova a descris avertismentul Ministerului rus de Externe drept o „capodoperă a ipocriziei” și a acuzat Kremlinul că încearcă să folosească frica drept armă, în timp ce continuă războiul împotriva Ucrainei.

„Un regim care ani la rând a bombardat blocuri de locuințe, muzee, maternități, școli și centrale electrice vorbește acum, dintr-odată, despre dreptul internațional umanitar și Convențiile de la Geneva”, a declarat ea.

Mathernova a adăugat că această campanie de mesaje a Kremlinului urmărește să răspândească panică, însă a subliniat că nu va avea succes.

