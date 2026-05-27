BT Pay: banking fără granițe pentru românii care trăiesc în străinătate. Cum arată astăzi relația cu banca

Cum rămâi aproape de „acasă” atunci când, de fapt, trăiești în altă țară? Pentru mulți români din diaspora, răspunsul nu mai ține doar de apeluri video sau planuri de vacanță. Ține și de lucrurile mici, dar esențiale: să poți trimite bani familiei, să plătești o factură în România sau să economisești fără grija distanței.

În ultimii ani, relația cu banca s-a schimbat semnificativ pentru românii plecați în străinătate, iar aplicațiile mobile au devenit principalul punct de acces. Una dintre direcțiile vizibile este simplificarea procesului de onboarding: deschiderea unui cont nu mai presupune drumuri sau prezență fizică, ci poate fi realizată direct de pe telefon.

În cazul BT Pay, non-clienții Băncii Transilvania pot deveni clienți 100% online, atât din România, cât și din diaspora. Procesul durează în medie 7–10 minute, este disponibil non-stop și nu implică videocall. Este suficient o carte de identitate romaneasca/bulletin romanesc și vârsta de minimum 18 ani, indiferent de țara în care locuiește utilizatorul sau de numărul de telefon folosit.

Cont deschis în câteva minute, card disponibil imediat

Unul dintre avantajele principale este accesul imediat la servicii: după finalizarea onboarding-ului, utilizatorul primește automat cardul digital în aplicație și poate începe să facă plăți sau transferuri pe loc. Pentru cei care locuiesc în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie sau Republica Moldova, cardul fizic poate fi livrat gratuit prin curier, fără a fi nevoie de deplasări în țară.

Contul curent se deschide în lei, iar clientul isi mai poate deschide un conturi in alte valute, ulterior. Transferurile între utilizatori BT Pay sunt de asemenea fără comision, indiferent de valută, iar plățile cu cardul pot fi efectuate fără taxe atât în România, cât și în străinătate.

În plus, utilizatorii pot opta pentru diverse abonamente de cont curent, în funcție de nevoi, și devin parte din cea mai mare comunitate de banking din România.

Un ecosistem financiar dintr-o singură aplicație

Pentru românii din diaspora, gestionarea banilor implică adesea mai multe valute și mai multe conturi. În acest context, aplicația permite adăugarea cardurilor emise de alte bănci sau fintech-uri din străinătate și alimentarea contului BT direct din aplicație.

Pe lângă plăți și transferuri, utilizatorii pot:

plăti facturile din România (telefonie, utilități etc.),

deschide conturi de economii în lei sau euro,

constitui depozite la termen in lei, euro și dolari

utiliza carduri virtuale în lei, euro și dolari pentru cumpărături online sau plăți la POS.

De asemenea, aplicația include opțiuni complementare, precum achiziția rovinietei pentru România sau servicii de tip eSIM pentru date mobile în peste 200 de destinații, dar și asigurări de călătorie care acoperă situații precum urgențe medicale, anulări sau pierderea bagajelor.

Pentru utilizatorii care au nevoie de suport, există și o echipă de Call Center dedicată românilor din străinătate.

Italia, o piață tratată separat

În paralel, Banca Transilvania a lansat în 2025 o variantă dedicată pieței italiene: BT Pay Italia. Decizia vine în contextul unei prezențe de peste un deceniu în această țară și al potențialului de extindere.

Aplicația se adresează atât românilor, cât și italienilor care locuiesc în Italia și introduce câteva beneficii specificeprecum deschiderea de cont cu IBAN italian

Procesul este similar: utilizatorii descarcă aplicația, selectează Italia ca țară de rezidență și își confirmă identitatea. Cardul digital este disponibil imediat, iar cel fizic este livrat gratuit oriunde în Italia.

Clienții beneficiază de:

transferuri instant în euro sau lei către persoane care folosesc BT Pay în Italia sau România, gratuit, pe baza numărului de telefon sau a IBAN-ului destinatarului;

zero comision de administrare a contului,

plata cu telefonul și confirmarea plăților online prin aplicație;

cont de economii în euro, cu dobândă de 2,2%/an, precum și posibilitatea de a economisi prin depozite la termen, cu dobanzi competitive;

retrageri de numerar de la oricare bancomate din Italia. BT oferă gratuitate pentru 5 retrageri gratuite/lună de la bancomate din orice țară din lume

oferte dedicate în aplicație.

O relație mai simplă cu banca

Pe fondul creșterii mobilității și al nevoii de flexibilitate, soluțiile de banking digital devin tot mai importante pentru românii din diaspora. Posibilitatea de a deschide și gestiona un cont complet online, de a face plăți sau economii dintr-o singură aplicație și de a opera în mai multe valute contribuie la simplificarea relației cu banca.

În această perioadă, banca derulează și o campanie dedicată noilor clienți din diaspora și Italia: cei care își deschid cont și plătesc cu cardul de euro pot primi 5% cashback, în limita a 100 de euro.

Dincolo de funcționalități, schimbarea pare să fie una mai profundă. Pentru românii plecați, „acasă” nu mai este doar un loc, ci o relație care poate fi menținută mai ușor, inclusiv prin servicii financiare accesibile de oriunde. Iar uneori, tocmai aceste lucruri simple – rezolvate rapid din telefon – sunt cele care apropie cel mai mult distanțele.

Articol susținut de Banca Transilvania