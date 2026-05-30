„Bucătarul morții”: Fostul angajat al unui hotel de lux din Canada recunoaște că a vândut substanțe letale în zeci de țări

Părinții uneia dintre victime, după o audiere în cazul lui Kenneth Law, în Newmarket, Ontario, 29 mai 2026. Credit line: Christopher Drost / PA Images / Profimedia

Canadianul Kenneth Law a recunoscut în fața instanței că a vândut online substanțe letale unor persoane care s-au sinucis, trimițând peste 1.200 de colete în 41 de țări, potrivit The Guardian.

Law a apărut vineri în fața unei instanțe din Newmarket, Ontario, unde a pledat vinovat pentru faptele sale, după ce procurorii au acceptat să retragă acuzațiile de omor. Bărbatul și-a confirmat rolul în moartea a 14 tineri din Canada și a altor 79 de persoane din Marea Britanie.

Printre țările în care au ajuns pachetele cu otravă se numără Canada, Marea Britanie, Statele Unite, Italia, Australia și Noua Zeelandă. Pronunțarea sentinței este programată în luna septembrie.

Kenneth Law, foto Poliția Regională Peel, sursa: vancouver.citynews.ca

În fața judecătoarei Michelle Fuerst, bărbatul în vârstă de 60 de ani a declarat că își pledează vinovăția de bunăvoie pentru „consiliere sau complicitate la sinucidere” și că înțelege gravitatea faptelor sale. Acesta a confirmat în fața instanței că tinerii din Canada care au decedat aveau vârste cuprinse între 16 și 36 de ani.

Law, fost inginer și bucătar la un hotel de cinci stele din Toronto, administra site-uri web prin care vindea substanțe chimice letale la nivel global. Pentru a evita detectarea de către autorități, el punea în vânzare și produse alimentare, precum sos picant, mimând activitatea unui angrosist industrial.

Anchetatorii au stabilit că acesta a expediat 1.209 de colete în 41 de țări înainte ca platformele sale online să fie închise. Coletele trimise erau de culoare argintie și conțineau accesorii, instrucțiuni de utilizare și un avertisment prin care se preciza că folosirea produsului este responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului.

Documentele prezentate în instanță arată că mai multe victime au cerut ajutor după ce au ingerat substanța. Un bărbat de 29 de ani a sunat la numărul de urgență spunând: „Vă rog, o să mor în curând”, iar o victimă din Marea Britanie a declarat operatorului că nu vrea să moară.

La momentul arestării, Law încasase 296.981 de dolari canadieni prin conturile platformelor asociate firmelor sale.

În fața tribunalului, rudele victimelor au criticat acordul de recunoaștere a vinovăției. Leonardo Bedoya, tatăl unei fete de 18 ani care și-a luat viața, a numit înțelegerea „o rușine” și a solicitat guvernului canadian închiderea platformelor online care încurajează sinuciderea.

Kim Prosser, mama unui tânăr de 19 ani decedat în 2023, a descris audierea ca fiind o zi greu de suportat.

În Marea Britanie, Agenția Națională de Combatere a Criminalității a stabilit că 286 de persoane au primit colete, înregistrându-se 112 decese. Judecătorul canadian va lua în calcul și aceste decese din Marea Britanie la stabilirea pedepsei.

Familiile britanice solicită o anchetă publică, reclamând că autoritățile au ignorat 65 de avertismente emise de medicii legiști începând cu anul 2019.

Procurorii au redus acuzațiile inițiale de omor după ce o decizie anterioară a curții de apel a sugerat că simpla pornire sau furnizare a unei substanțe nu este suficientă pentru o condamnare de omor. Codul penal al Canadei pedepsește complicitatea la sinucidere cu până la 14 ani de închisoare.

Declarațiile rudelor victimelor și pronunțarea sentinței vor avea loc în luna septembrie.

Ce trebuie să faci dacă ești într-o situație de criză

Dacă ai gânduri suicidare sau cineva apropiat trece printr-o astfel de criză, apelează unul dintre următoarele numere de telefon:

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic contactează hubul antidepresie, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este de Linia este deschisă nonstop.

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară sună la Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

În cazul în care simțiți că sinuciderea este iminentă, apelați de urgență 112.