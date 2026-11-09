Bucharest Forum 2026 reunește la București lideri internaționali pentru dezbateri despre noua ordine geopolitică și economică

Bucureștiul va găzdui, pe 19 și 20 noiembrie 2026, la Palatul Parlamentului, cea de-a 15-a ediție a Bucharest Forum, cea mai important platformă de dialog strategic între reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului de afaceri și organizațiilor internaționale din regiune. Sub tema „On the Edge of Realignment”, ediția aniversară va aborda schimbările care reconfigurează alianțele, securitatea și economia globală, precum și opțiunile prin care România și statele din regiune își pot consolida rolul în acest context.

Organizat de Institutul Aspen România și German Marshall Fund of the United States, evenimentul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Timp de două zile, Forumul va reuni perspective din Europa, spațiul transatlantic, regiunea Mării Negre și Orientul Mijlociu. Dezbaterile vor urmări modul în care competiția geopolitică influențează investițiile, accesul la tehnologie, infrastructura și capacitatea statelor de a răspunde unor noi riscuri.

Printre invitații confirmați se numără Annalena Baerbock, fost ministru de externe al Germaniei și fost președinte al Adunării Generale a ONU; Simon Coveney, Head of Global Affairs, EY EMEIA, fost viceprim-ministru și ministru de externe al Irlandei; Mircea Geoană, președintele Institutului Aspen România și fost secretar general adjunct al NATO; Jasem Mohamed AlBudaiwi, secretarul general al Consiliului de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf; și Gunther Krichbaum, ministru de stat pentru Europa în cadrul Ministerului Federal de Externe al Germaniei. Radmila Shekerinska, secretar general adjunct al NATO, va contribui printr-un mesaj video preînregistrat.

Lor li se alătură generalul (r.) Philippe Lavigne, fost Comandant Suprem Aliat pentru Transformare al NATO; David Cattler, fost secretar general adjunct al NATO pentru informații și securitate și fost director al agenției americane DCSA; Steven Feinberg, oficial al Bureau of Intelligence and Research din Departamentul de Stat al SUA; și Mikołaj Dowgielewicz, secretar general adjunct al Băncii Europene de Investiții.

Dimensiunea economică și financiară a Forumului va reuni, între alții, pe Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei; Helge Berger, director adjunct în cadrul Fondului Monetar Internațional; Anna Akhalkatsi, director regional al Băncii Mondiale pentru țările Uniunii Europene; Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară; Sergiu Manea, CEO BCR și vicepreședinte al Institutului Aspen România; Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank România; și Cristian Sporiș, vicepreședinte al Raiffeisen Bank România.

Printre participanții la dezbaterile despre tehnologie și inovație se numără Vivian Schiller, CEO al Patrick J. McGovern Foundation și director executiv fondator al Aspen Digital; Andrei Iancu, fost director al Oficiului pentru Brevete și Mărci al SUA și partener Sullivan & Cromwell; Dan Cîmpean, directorul DNSC; și Adlen Chaikin, analist principal de vulnerabilități la Mastercard/Recorded Future.

Securitate, investiții și tehnologie: deciziile care vor defini următorul deceniu

Agenda include sesiuni plenare și conversații la nivel înalt despre relația dintre securitate și piețe, credibilitatea fiscală, stabilitatea financiară și dezvoltarea industriei de apărare. Discuțiile vor aborda și investițiile energetice, tehnologiile cu utilizare civilă și militară, reconstrucția Ucrainei și rolul României în rețelele regionale de infrastructură și aprovizionare. O sesiune dedicată competitivității orașelor îi va reuni pe Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, și Antoine Armand, primarul orașului Annecy și fost ministru al Economiei, Finanțelor și Industriei din Franța.

A doua zi va pune accent pe competitivitatea Europei, securitatea cibernetică și implicațiile economice ale noilor coridoare comerciale. Dezbaterile vor examina relațiile dintre Europa și statele din Golf, efectele conflictelor din Orientul Mijlociu asupra transportului și energiei, precum și oportunitățile inteligenței artificiale pentru România și Europa Centrală și de Est.

Programul include și discuții despre contribuția culturii la reputația internațională a României, inovația în sănătate și longevitate și rolul capitalului natural în dezvoltarea economică. Între invitații acestor sesiuni se numără Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu; Attila Kim, comisarul Pavilionului României la Bienala de la Veneția; Iulian Trandafir, vicepreședinte și director general regional pentru Europa Centrală și de Est în cadrul Cencora; și Christoph Promberger, director executiv al Fundației Conservation Carpathia.

Sesiunile conexe vor aborda securitatea infrastructurii critice din Marea Neagră, infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale în Europa, conectivitatea ca instrument de apropiere de Uniunea Europeană și obstacolele care încetinesc trecerea tehnologiilor de apărare de la prototip la utilizare.

Partenerii instituționali ai ediției includ Camera Deputaților, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Energiei, Primăria Municipiului București, Directoratul Național de Securitate Cibernetică, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Organizația Patronală din Industria de Apărare.

Ajuns la ediția a 15-a, Bucharest Forum continuă dialogul dintre decidenți publici, lideri de business și experți pentru a identifica răspunsuri la transformările internaționale și direcții de cooperare pentru următorii ani.

Mai multe informații despre eveniment, invitați și agenda provizorie sunt disponibile pe site-ul Institutului Aspen România.

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