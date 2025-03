Bucharest Tech Week 2025: O săptămână de inovație și tehnologie în Capitală, între 14 – 20 iunie

Între 14 și 20 iunie 2025, Capitala redevine un reper al inovației tehnologice, odată cu desfășurarea celei de-a noua ediții a Bucharest Tech Week. Anul acesta, cca. 30.000 de pasionați de tehnologie sunt așteptați să descopere cele mai noi inovații tech, propuse de cei aproximativ 70 de expozanți, în cadrul celei mai mari expoziții de profil, dedicată publicului larg. Totodată, peste 60 de speakeri, experți locali și internaționali, vor urca pe scenele celor 5 summit-uri pentru a împărtăși cu peste 1.500 de profesioniști de business insight-uri valoroase despre tendințele momentului.

„Bucharest Tech Week 2025 readuce tehnologia și inovația în centrul atenției, timp de o săptămână, prin intermediul acelorași două concepte consacrate în rândul pasionaților de tehnologie – Tech Expo și Business Summits. Spre deosebire de anii precedenți, festivalul tehnologiei de anul acesta își deschide porțile cu cea mai mare expoziție de inovații, desfășurată pe parcursul unui weekend, iar în următoarele cinci zile vom reuni, ca de fiecare dată, experți globali și pionieri ai industriei, care vor dezbate cele mai mari provocări și oportunități din zona tech”, a declarat Alexandru Măxineanu, Managing Partner UNIVERSUM EXPO.

Anul acesta, Tech Expo, expoziția cu acces gratuit dedicată publicului larg, va avea loc pe 14 și 15 iunie (sâmbătă și duminică), la Romexpo, Pavilion B1. Bucharest Tech Week continuă cu cele cinci Summit-uri de Business, o serie de conferințe tematice, desfășurate între 16 și 20 iunie (luni-vineri), la NORD Events Center by Globalworth.

Tech Expo se desfășoară pe o suprafață de 6000 de metri pătrați, unde vizitatorii vor avea ocazia să descopere cele mai noi inovații, propuse de cei cca. 70 de expozanți pregătiți să prezinte ultimele noutăți tehnologice din domenii precum smart home, automotive, e-mobility. e-health, device-uri și gadgeturi, dispozitive wearables sau roboți Evenimentul integrează o zonă dedicată exclusiv industriei de gaming, unde vor fi prezenți streameri cunoscuți din România, care vor testa cele mai populare jocuri ale momentului alături de fani și, totodată, două zone de testing – pentru cei interesați de mobilitate auto sau transport alternativ. Pentru pasionații de transport alternativ, expozanții propun o selecție largă de biciclete și trotinete electrice, iar amatorii automobilelor pot testa cele mai recente modele de mașini electrice și hibrid. Anul acesta, Tech Expo găzduiește și The Smart Home Summit – ediția de primăvară, dedicată consumatorului final. Vizitatorii vor putea interacționa cu cele mai noi produse pentru automatizarea locuințelor și vor descoperi cele mai recente inovații în domeniul caselor inteligente.

Cele 5 Summit-uri de Business, care vor avea loc de luni până vineri la NORD Events Center, își propun să reunească peste 60 de speakeri și mai bine de 1.500 de profesioniști din mediul de business. În cele cinci zile dedicate, participanții vor avea oportunitatea să beneficieze de peste 25 de ore de conținut exclusiv, oferit de experți globali în inovație, tehnologie și business.

O premieră a acestei ediții constă în introducerea unei noi conferințe sub umbrela Business Summits, respectiv AI Coding Summit, un summit dedicat exclusiv programatorilor care vor să învețe cum pot programa o inteligență artificială și ulterior cum o pot folosi în software. Între temele abordate aici se regăsesc LLMs, limbajul Python pentru programarea AI sau crearea și monitorizarea inteligenței artificiale.

Innovation Summit deschide seria celor cinci conferințe, oferind publicului ocazia să descopere cum inovația reprezintă motorul oricărei strategii de creștere și cum își pot pune în aplicare ideile într-o lume digitală ce evoluează constant. Future AI Summit propune o explorare completă a modurilor în care inteligența artificială poate fi aplicată în business și cum poate fi AI-ul utilizat pentru a obține rezultate concrete. În cadrul HR Masters Summit, experții în HR se reunesc pentru a împărtăși trenduri și strategii esențiale navigării în peisajul tot mai complex al resurselor umane. Cea de-a patra zi introduce noul AI Coding Summit, unde developerii vor învăța despre cum să codeze, să antreneze și să optimizeze modele AI, având ocazia să ia parte și la sesiuni hands-on de Python, ghidate de experți în domeniu, iar săptămâna se încheie cu Software Architecture Summit, ce reunește specialiști care vor dezvălui programatorilor cum să își îmbunătățească abilitățile de codare și experiența de lucru în cadrul proiectelor pe care le desfășoară.

Participarea la oricare dintre cele 5 Business Summits (16 – 20 iunie) se face pe baza unui bilet ce poate fi achiziționat direct de pe https://www.techweek.ro/business-summits. Până pe 3 aprilie 2025, acesta are un preț special de 269 EUR. Pachetele VIP au prețul de 449 EUR.

Participarea la Tech Expo (14-15 iunie) este GRATUITĂ pentru toate persoanele cu vârsta peste 18 ani, cu înscriere în prealabil pe https://www.techexpo.ro/.

Organizatorul Bucharest Tech Week este UNIVERSUM Expo.

Partenerii evenimentului sunt:

HR Masters Summit Partner : Undelucram.ro

AI Coding Summit Partner: AD/01

Software Architecture Summit: EPAM Romania

Sponsori: PPC Blue, DKV Mobility Romania, Endava Romania, certSIGN, IT Smart Systems, Trenkwalder, Schwarz IT, Concentrix, FOTC

Communication Partner: SMSO

Internet Partner: VIVA Telecom

Refresh Partner: AQUA Carpatica

###

Despre Universum

UNIVERSUM este cel mai mare organizator privat de evenimente din România, atât ca cifră de afaceri, cât și ca număr de evenimente organizate, cu o experiență de peste 15 ai în domeniu. Organizația acoperă întregul spectru de soluții pentru evenimente prin divizii specializate. Expertiza companiei variază de la producția de evenimente și livrarea de teambuildinguri, până la dezvoltarea de software pentru industria evenimentelor și administrarea propriilor locații pentru evenimente.

Portofoliul UNIVERSUM include evenimente de mare amploare din domeniul tehnologiei (GoTech World, Bucharest Tech Week), evenimente din sectorul imobiliar (Imobiliarium) și evenimente sportive (Legendary – The Sports Community Festival), alături de peste 200 de evenimente corporate personalizate în fiecare an.

UNIVERSUM este una dintre cele doar șase companii românești clasate în „FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies 2020” de către Financial Times.

Bucharest Tech Week reprezintă festivalul care transformă Bucureștiul în capitala internațională a tehnologiei și care reunește atât profesioniștii cât și pasionații de tehnologie și inovații.

GoTech World (anterior denumit Internet & Mobile World) este cea mai amplă expo-conferință și casa economiei digitale din Europa Centrală și de Est, în care profesioniștii din întreaga regiune au acces la soluții tech B2B, insight-uri pe diferite arii digitale și o oportunitate de networking.

The Smart Home Summit este evenimentul dedicat tehnologiilor de automatizare a locuințelor, care prezintă cele mai recente soluții pentru case inteligente. Conceptul explorează inovații avansate în securitate, controlul energiei și confort, oferind participanților o viziune clară asupra viitorului locuințelor conectate. Sub sloganul „Europe’s leading home automation event”, The Smart Home Summit ofera o platforma unica (scena si spatiu expo) si aduce in prim plan digitalizarea cladirilor office dar si rezidentiale, cat si importanta tehnologiei in viitorul home & building automation.

Parteneriat media