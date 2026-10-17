Bucovina, pe primul loc într-un clasament al celor mai subestimate destinații turistice din lume pentru 2027

Bucovina ocupă primul loc în clasamentul celor mai subestimate destinații turistice din lume pentru 2027, realizat de revista britanică Time Out.

„Când spui România, cei mai mulți turiști se gândesc la castele gotice și la un anumit conte cu gust pentru sânge. Dacă treci însă de Carpații Orientali, spre nord-est, vei descoperi o regiune mult mai liniștită, cu aceiași munți sălbatici, dar cu mult mai puține autocare de turiști. Este vorba despre Bucovina”, scriu jurnaliștii Time Out

Clasamentul reunește 41 de locuri din întreaga lume, mai puțin aglomerate și mai accesibile ca preț decât celebrele obiective turistice. Potrivit revistei, toate destinațiile incluse au fost vizitate de un editor sau de unul dintre jurnaliștii săi de călătorie, iar multe dintre ele își doresc să atragă mai mulți turiști.

Ce a remarcat revista în Bucovina

„Ce face Bucovina atât de specială? Este o regiune în care tradițiile s-au păstrat de-a lungul timpului, cu păduri străvechi, pajiști pline de flori sălbatice și mici localități de munte. Aici se află și opt mănăstiri pictate incluse în patrimoniul UNESCO, ale căror biserici sunt acoperite cu fresce colorate ce înfățișează scene biblice și povești din folclorul românesc”, scriu jurnaliștii britanici.

Ei amintesc și că Bucovina este și unul dintre punctele de plecare ale Via Transilvanica, traseul de drumeție de aproximativ 1.400 de kilometri care traversează România și leagă circa 400 de comunități. Parcurgerea întregului traseu pe jos durează aproximativ două luni.

Grace Beard, editorul de turism al revistei Time Out, a parcurs o parte din traseu și a descoperit gospodării din sate în care turiștii sunt primiți cu mese calde, numeroase pahare de vișinată și o ospitalitate călduroasă la fiecare oprire.

„Via Transilvanica este, tehnic vorbind, cel mai mare parc de sculpturi în aer liber din lume”, spune Iulian Gabor, unul dintre fondatorii proiectului, referindu-se la bornele din piatră sculptate individual, care marchează traseul.

O altă atracție a regiunii este tradiția încondeierii ouălor. La Muzeul Național al Ouălor Încondeiate din Ciocănești sunt expuse sute de exemplare care ilustrează această artă populară.

Ce alte destinații se află în clasament

Pe locul al doilea se află Dakota de Sud, care găzduiește parcuri naționale cu peisaje la fel de spectaculoase, dar mult mai puțin aglomerate decât Yosemite sau Yellowstone.

Locul al treilea revine orașelor din Asturias, o regiune din nordul Spaniei. Plajele și munții de aici sunt deja cunoscuți de turiști, însă orașele regiunii tind să fie trecute cu vederea.

Locurile patru și cinci ne duc în America Latină. Peninsula Osa, din Costa Rica, concentrează peste 2% din biodiversitatea planetei într-o zonă izolată. Pentru a ajunge acolo, călătorii trebuie să ia un avion de mici dimensiuni, să continue cu un vehicul de teren 4×4 și apoi să traverseze cu barca zonele umede din junglă.

În Peru, San Martín este o regiune verde și liniștită, situată în zona pădurilor tropicale montane din nordul Amazonului peruan. Aici pot fi întâlnite păsări colibri și leneși, dar și cascade precum Salto de la Bruja („Săritura vrăjitoarei”), unde familiile din zonă merg să înoate.

Top 10 cele mai subestimate destinații turistice din lume pentru 2027, potrivit Time Out:

Bucovina, România Dakota de Sud, SUA Orașele din Asturias, Spania Peninsula Osa, Costa Rica San Martín, Peru Zambujeira do Mar, Portugalia Bisbee, Arizona, SUA Shenzhen, China Carry-le-Rouet, Franța Pasul Tioga, California, SUA

Foto: © Valentin Bartolomeu | Dreamstime.com