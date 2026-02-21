București, în cumplita și umilitoarea iarnă din timpul ocupației germane. După război, când bucureștenilor le-au fost confiscate și plăpumile sub amenințarea armei

Bucuresti - iarna anului 1954; actiune de deszapezire la Gara de Nord. sursă foto: Agerpres

Imaginează-ți o zi din februarie, 1917: frig, foamete și lipsuri crunte, cenzura strictă a presei și a corespondenței, clădiri publice și case particulare rechiziționate de ocupanți.

Bucureștenii vorbeau în șoaptă despre război, cu speranța că armata română va rezista în Moldova. Regele Ferdinand, Regina Maria și membrii guvernului s-au refugiat la Iași, să mai rămână măcar ceva din inima statului român.

În decembrie 1916, de Sfântul Dumitru, protectorul Bucureștiului ale cărui moaște aveau să fie furate de soldații bulgari, orașul era invadat de armata germană. Mareșalul Mackensen intră în Capitală într-un automobil condus de unul dintre numeroșii germani care locuiau în oraș, iar armata biruitoare defilează prin centrul orașului.

