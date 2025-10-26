Bucureştiul a devenit una dintre cele mai calde capitale din Europa. Temperaturile sunt comparabile cu Atena sau Roma

Temperatura medie anuală în oraşele României a crescut constant în ultimii patru ani. Bucureștiul, care a depășit de mai multe ori pragul de 40 de grade în timpul verii, a ajuns astăzi una dintre cele mai calde capitale europene, se arată într-un raport de specialitate citat duminică de Agerpres.

„Oraşele României se încălzesc într-un ritm accelerat. Peste 12 milioane de români locuiesc în oraşe, iar mai mult de jumătate dintre aceştia sunt expuşi zilnic la temperaturi cu 3-8 grade Celsius, mai ridicate decât în satele învecinate. Temperatura medie anuală în oraşele României a crescut constant, depăşind 12 grade Celsius, în perioada 2021-2024, cu peste două grade Celsius mai mult decât în secolul trecut”, relevă raportul „Starea Climei – România 2025: Unde suntem şi încotro mergem”.

Conform specialiștilor, în 2025, mai multe oraşe din sud şi vest, precum Bucureşti, Alexandria sau Timişoara, au depăşit pragul de 40 grade Celsius, în timpul verii.

De altfel, Capitala este, astăzi, una dintre cele mai calde capitale europene, cu o temperatură medie de 22,5 grade Celsius, în iulie, comparabilă cu Atena sau Roma.

Ce amplifică încălzirea

În acest context, specialiștii spun arată că intensitatea insulei de căldură urbană variază între un grad şi două grade pe timpul nopţii, respectiv între 3-5 grade ziua, ajungând chiar la 7-8 grade în perioadele caniculare.

Suprafeţele construite din beton şi asfalt absorb şi reţin căldura, în timp ce lipsa vegetaţiei reduce evapotranspiraţia şi umiditatea aerului, potrivit raportului.

„În plus, emisiile din trafic şi activitatea economică urbană amplifică încălzirea locală. Efectele sunt resimţite inegal: cartierele dense, cu puţine spaţii verzi şi clădiri înalte – adevărate canioane termice – sunt cele mai expuse”, se mai arată în raport.

Populaţia vulnerabilă – în special vârstnicii, persoanele cu venituri reduse sau cei care lucrează în aer liber – suportă cel mai greu consecinţele.

„În aceste zone, riscul de îmbolnăvire sau mortalitate asociat valurilor de căldură creşte semnificativ. Datele satelitare şi platformele digitale precum SynUHI permit astăzi monitorizarea intensivă a ICU şi evidenţiază extinderea ei anuală. Totuşi, politicile de adaptare rămân fragmentate: Soluţiile bazate pe natură – coridoare verzi, acoperişuri vegetale, spaţii umbrite şi suprafeţe permeabile – pot reduce temperatura locală cu până la 5 grade şi aduce beneficii pentru sănătate şi calitatea vieţii. Implementarea lor, însă, depinde adesea de colaborările dintre grupurile civice şi autorităţile locale”, mai susţin realizatorii raportului.

România a scăzut emisiile de gaze cu efect de seră

În ceea ce priveşte emisiile de gaze cu efect de seră, raportul spune că, în ultimele decenii, România a reuşit o „reducere spectaculoasă” a acestora (de 75%) faţă de anul 1990, aproape dublu faţă de media europeană, însă acest rezultat se datorează în mare parte colapsului industrial al anilor ’90, şi mai puţin unor politici climatice bine articulate.

„Astăzi, provocarea reală este să trecem de la aceste „reduceri facile” la măsuri concrete în sectoarele cele mai dificile – transport, clădiri şi agricultură – acolo unde progresul este costisitor şi necesită schimbări structurale şi de comportament. În pofida performanţei istorice, economia românească rămâne una dintre cele mai poluante din UE: pentru fiecare euro produs, sunt generate aproape 500 grame de CO2, de peste două ori mai mult decât media europeană. Această disproporţie arată că „miracolul” reducerilor nu se poate repeta, iar pentru viitor este nevoie de politici climatice solide care să stimuleze modernizarea economică, creşterea eficienţei energetice şi trecerea la tehnologii curate”, se mai menţionează în raport.