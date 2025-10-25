România traversează cea mai gravă perioadă de secetă din istoria modernă și „nu s-a terminat”.  Ce înseamnă asta pentru viitor 

În ultimii 150 de ani, România nu s-a mai confruntat cu o secetă așa prelungită, arată datele din raportul Starea Climei. „Din păcate, seceta continuă și suntem la 43 de luni”, a spus Monica Ioniță, cercetătoare în domeniul climatologiei, în Germania, într-un dialog cu HotNews, la prezentarea raportului Starea Climei. Efectele se văd deja, în timp ce proiecțiile climatice nu aduc vești bune.

„Nu s-a terminat”, spune Monica Ioniță, autoare a două capitole din raportul Starea Climei, lansat de InfoClima.ro. Se referă la seceta care a început în martie 2022 și care continuă.

„Dacă nu va ploua peste medie în următoarele trei-patru luni și dacă la iarnă nu vom avea zăpadă, în primăvară ne vom trezi cu aceleași probleme pentru agricultură”, mai spune cercetătoarea de la Institutul Alfred Wegener pentru Cercetări Polare și Marine, din orașul german Bremerhaven.

„Ar trebui să plouă mărunt și lent”

Monica Ioniță a subliniat că nu este suficient să plouă câteva luni consecutiv mai mult decât media, ci „ar trebui să plouă așa cum ploua acum 20-30 de ani, adică mărunt și lent, nu să plouă cum a fost la București recent, într-o zi cât într-o lună”.

Monica Ioniță. Foto – infoclima.ro

Ea afirmă că luna august 2024 a fost apogeul acestei secete în România. Cercetătoarea subliniază că toată Europa de Est a fost afectată, iar din martie 2025 este secetă și în Europa de Vest, fapt rar într-o zonă unde primăvara plouă mult, a mai spus cercetătoarea.

Mai este o problemă cu seceta prelungită: orice ploaie din sezonul de vară se evaporă instantaneu și solul nu are timp să-și revină.

Cum arată viitorul în funcție de proiecțiile climatice

Distribuția precipitațiilor devine tot mai haotică, arată analizele climatice.

În timp ce verile aduc mai puține ploi și accentuează seceta, episoadele de toamnă aduc ploi torențiale scurte, cu acumulări extreme pe intervale reduse (peste 200 l/mp în 24 de ore, în Dobrogea, la finalul lui august 2024), scrie în capitolul despre secetă, în raportul Starea Climei.

Această alternanță între deficit și ploi violente duce la un dublu risc: secetă cronică și inundații locale.

Iar proiecțiile climatice sugerează că viitorul va amplifica aceste tendințe: vara tinde să devină mai uscată, cu episoade de secetă tot mai frecvente, iar distribuția ploilor va continua să fie inegală.

În plus, secetele nu devin doar mai lungi, ci și mai severe.

Cea mai recentă secetă din România a durat 30 de luni

Cea mai recentă secetă puternică prelungită s-a terminat în martie 2021, începând în octombrie 2018.

Primele semne ale acelei secete apăruseră în Transilvania în mai 2018, iar în toamnă, seceta se făcuse simțită și în Oltenia.

Seceta s-a intensificat în 2020, cu un deficit de apă de 62%, afectând în principal regiunile sudice și estice. Culturile de toamnă au fost compromise pe regiuni importante din Moldova și Dobrogea, fiind și cazuri în care s-a pierdut jumătate din producție. Luna mai 2020 a fost apogeul.