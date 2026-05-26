Bucureștiul are 300.000 de câini cu stăpâni. De ce nu se vorbește despre ce lasă pe jos? Câte amenzi a dat Poliția. „Unii nu vor, pur și simplu”

Conform legii, deținătorii de animale de companie au obligația legală să strângă după animalul lor, altfel sunt amendați. Practic, Poliția Locală verifică numai dacă deținătorii de câini au punguță/măturică.

Autoritățile spun că, pentru a da amendă, poliția ar trebui să surprindă momentul.

Numărul de amenzi aplicate celor care nu strâng după animalul de companie a fost de 480 de amenzi pe an, conform răspunsului către HotNews.

Discuția cu o organizație a cetățenilor din Zona 1 Mai, care se ocupă de protecția cartierului, arată că ei au întâlnit o cultură a refuzului de a se conforma.

„Faci slalom printre rahații de câine. Nu vor, pur și simplu. Nu spun că n-au pungă sau că au alte dificultăți, nu se pot apleca că îi doare spatele. Ci nu vor”.

În 2024 și 2025, cele 7 Primării din București, 6 Sectoare și Primăria Municipiului, au aplicat, prin Poliția locală, 962 de amenzi celor care nu au strâns după animalul de companie, potrivit datelor transmise de primării, la solicitarea HotNews. Media este de 480 de amenzi pe an.

Amenzile pe sectoare

Cele mai multe amenzi au fost aplicate de Primăria Sectorului 3 și Primăria Sectorului 6. Cele mai puține sancțiuni au fost date de Primăria Sectorului 2 și Primăria Capitalei.

Detaliate, cifrele sunt:

Primăria Capitalei – 26 de sancțiuni

Primăria Sectorului 1 – 92 sancțiuni

Primăria Sectorului 2 – 17 sancțiuni

Primăria Sectorului 3 – 401 sancțiuni

Primăria Sectorului 4 – 41 sancțiuni

Primăria Sectorului 5 – 64 sancțiuni

Primăria Sectorului 6 – 321 sancțiuni.

În București, în 2025 erau aproximativ 300.000 de câini cu stăpân înregistrați în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân. Legea îi obligă pe posesorii de câini să-și înregistreze animalul aici.

Șef poliție locală Sector 3: „Dacă persoana respectivă deține aceste lucruri, fapta nu există”

De ce se dau atât de puține amenzi și care sunt problemele? Am vorbit cu Marius Jalbă, sef serviciu la Poliția Locală Sector 3, instituția care a dat cele mai multe amenzi pe această speță, anul trecut, În București.

Amenzile se dau pe Hotărărea Consiliului General 120/2010, și sunt cuprinse între 200 și 500 lei.

Posesorii de animale de companie au următoarele obligații în timpul plimbării animalelor pe domeniul public:

să dețină asupra lor materialele necesare (făraș, mătură, pungă, etc) pentru curățarea locului și evacuarea dejecțiilor fiziologice;

să nu permită accesul, animalelor de companie pe spațiile verzi din parcuri, grădini publice și cele aferente ansamblurilor de locuințe, în spațiile de joacă amenajate pentru copii, în magazine și piețe de desfacere a produselor agroalimentare;

să mențină câinii în lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi vor purta obligatoriu și botniță;

Pactic, Poliția locală verifică dacă persoanele care își plimbă câinele pe domeniul public au punguțe ca să strângă fecalele. Însă asta nu înseamnă că și folosesc punguța.

„Agentul verifică persoanele care își plimbă animalul de companie. Acestea sunt oprite și întrebate dacă dețin asupra lor materialele necesare pentru curățarea locului de evacuare a dejectiilor fiziologice ale animalului de companie, în principal pungă. Dacă persoana respectivă deține aceste lucruri, fapta nu există. Dacă n-ar deține aceste materiale, ar încălca Hotărârea Consiliului General 120/2010”, a explicat Marius Jalbă.

„Noi avem două-trei echipaje pe stradă într-un cartier întreg”

Mai există și situația în care polițistul îi prinde că nu strâng după animalul de companie, și atunci îi poate amenda, dar este greu de aplicat, susține polițistul local.

„Ca să stăm în urma fiecărei persoane care își plimbă animalul de companie ar trebui să avem sute de agenți pe stradă. Majoritatea își plimbă animalul de companie în anumite intervale orare, în principiu dimineața și seara”, a explicat Jalbă.

„Noi avem două-trei echipaje pe stradă într-un cartier întreg. După o persoană care își plimbă câinele trebuie să stai la pândă, să urmărești dacă acel animal își face nevoile, iar stăpânul nu le strânge. E posibil să stai 10-15 minute și să nu se întâmple nimic. Se pierde foarte mult timp pentru a constata o asemenea faptă. Noi facem asta în timp ce mergem și la alte sesizări”.

„Faci slalom printre rahații de câine”

Excremente de câine nestrâse, pe strada Polonă din București

Cum văd cetățenii problema? Am vorbit cu Elena Lucaci, cofondatoarea Asociației „Părinți de Cireșari”, un grup de cetățeni implicați civic din cartierul Domenii 1 Mai.

„O vecină a numărat cu copilul, pe trotuarul din jurul bazei sportive Cireșarii, zona de promenadă a cartierului, 70 de excremente de câine. Eu, mergând cu copiii pe stradă, eram într-o conversație telefonică și mi-a spus apoi persoana respectivă de câte ori am zis caca, caca, ai grijă, caca, caca”, spune Elena Lucaci.

Ea continuă: „Pentru că asta faci, faci slalom printre rahații de câine. Seara, târziu, sunt foarte mulți tineri care își lasă câinele fără lesă și stau continuu pe telefon. Și nu observă că își fac nevoile câinii. Am găsit excremente și la locul de joacă, pe spațiu verde, pe unde se tăvălesc copiii prin iarbă. E îngrozitor”.

Pentru a reduce fenomenul, grupul de inițiativă civică a făcut în cartier mai multe campanii de informare. Ei spun oamenilor că este obligație legală să strângă după câinele lor, însă fără succes.

„Nu vor, pur și simplu”

„Prima inițiativă a fost în 2021. Am pus pe toate gardurile din jurul bazei sportive Cireșarii mesaje. Ne-am gândit să fie mesaje pozitive, nu despre amenzi, ci pe ideea de comunitate, să fie vecini buni, să strângă după animalul lor, nu a funcționat. Au rupt afișele și le-au aruncat peste gard, în baza sportivă”, a explicat Elena Lucaci.

ONG-ista spune că a încercat să vorbească cu persoanele care nu strâng după animalul lor, însă lucrurile nu s-au schimbat.

„Eu nu cred că există un oraș european care s-a civilizat fără amenzi”

„I-am abordat direct, pentru că de atâția ani am reușit să-i identificăm cât de cât pe cei care nu strâng. Nu vor, pur și simplu. Nu spun că n-au pungă sau că au alte dificultăți, nu se pot apleca că îi doare spatele. Ci nu vor. Plătim taxe și să vină primăria să strângă. Cam asta-i mentalitatea”, spune Elena Lucaci.

Soluția ar fi amenzi mari, crede Lucaci.

„Eu nu cred că există un oraș european care s-a civilizat fără amenzi. Trebuie urmăriți, să vadă dacă strâng după animal. Dar Poliția Locală spune că sunt prea puțini polițiști locali și prea multe probleme ca să se aplece mai mult pe subiectul acesta. Au făcut și ei o campanie de informare. Am găsit niște afișe prinse cu scoci pe copaci. Dar fără rezultat ”, a conchis Elena Lucaci.