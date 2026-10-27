Bucureștiul are o nouă arie naturală protejată: Valea Saulei 

Valea Saulei, aflată în zona Piera, în Sectorul 2 al Capitalei, a fost declarată marți arie naturală protejată de interes local, alături de Parcul Natural Văcărești și Pajiștea Petricani. Zona verde, care se întinde pe 5,2 hectare și adăpostește peste 350 de specii sălbatice, se află în domeniul public, iar până acum câțiva ani era abandonată și plină de gunoaie.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, marți, cu 45 de voturi „pentru” și o abținere, înființarea Ariei Naturale Protejate de Interes Local Valea Saulei.

Biodiversitatea din Valea Saulei a fost descoperită și cercetată de Asociația Parcul Natural București, care a și militat ca zona să obțină statut de protecție. Proiectul este realizat în parteneriat cu Primăria Sectorului 2.

Peste 350 de specii sălbatice în Valea Saulei

Valea Saulei. Foto: Daniel Mîrlea

Aria naturală adăpostește 12 specii protejate și peste 350 de specii sălbatice pe luciul apei, în zonele împădurite și pe pajiști, potrivit studiului făcut de Aociația Parcul Natural Văcărești.

„Fost afluent al Colentinei, Valea Saulei a fost un pârâu care izvora din Pădurea Băneasa, acum o rețea abandonată de bazine piscicole. Pe lângă apariția unui nou parc, Aria Naturală Protejată Valea Saulei înseamnă că, treptat, recunoaștem că alături de noi, în oraș, mai trăiesc și alți locuitori. Au pene, solzi, blană sau puf, sunt discreți, iar locul în care viețuiesc, fie că vorbim de Parcul Natural Văcărești, Pădurea Băneasa sau Valea Saulei, face bine sănătății noastre. De prosperitatea naturii din aceste locuri depinde calitatea vieții în oraș. Protecția lor înseamnă protecția noastră”, argumentează Dan Bărbulescu, directorul Asociației Parcul Natural București.

Valea Saulei. Foto: Alex Preoteasa

Aprobarea statutului de arie naturală protejată va permite lucrări de curățare, administrare și conservare a zonei, care să devină mai sigură și mai ușor de vizitat, pentru activități de recreere, informare și observare a naturii, spun reprezentanții asociației.

Valea Saulei. Foto: Andreea Cîrlig

Primăria Sectorului 2 va asigura componenta administrativă și gestionarea spațiului verde și a deșeurilor, iar Asociația Parcul Natural București se va ocupa de protejarea biodiversității, de lucrările de conservare, vizitare și informare.

Valea Saulei. Foto: Daniel Mîrlea

În interiorul ariei protejate sunt interzise abandonarea deșeurilor, aprinderea focului în spații deschise, hrănirea păsărilor și a celorlalte animale, abandonarea animalelor exotice, tăierea vegetației și defrișarea.

Valea Saulei poate fi deja vizitată, cu acces din Strada Gherghiței, nr. 116.

