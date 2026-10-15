Bucureștiul găzduiește cea de-a doua ediție a Forumului privind Statul de Drept

În perioada 20–21 octombrie 2026, Bucureștiul va găzdui cea de-a doua ediție a Forumului privind Statul de Drept, un spațiu de dialog la nivel înalt, dedicat provocărilor actuale privind statul de drept și aplicării practice a standardelor europene.

Forumul reunește reprezentanți ai instituțiilor europene și naționale, ai curților constituționale și supreme naționale și europene, magistrați și profesioniști ai dreptului, experți internaționali, reprezentanți ai mediului academic, ai societății civile și ai autorităților publice. Dezbaterile vor porni de la constatările și recomandările Raportului Comisiei Europene privind statul de drept, precum și de la standardele cuprinse în Lista actualizată a criteriilor privind statul de drept adoptată de Comisia de la Veneția în decembrie 2025.

Marta Cartabia, discurs principal în deschiderea Forumului

Momentul central al deschiderii forumului va avea loc marți, 20 octombrie 2026, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” și va fi reprezentat de discursul principal susținut de E.S. doamna Marta Cartabia, președinta Comisiei de la Veneția, care va prezenta Lista actualizată a criteriilor privind statul de drept și relevanța acesteia pentru funcționarea instituțiilor democratice și aplicarea concretă a standardelor europene.

Intervenția va continua într-un format deschis și interactiv, cu o sesiune de întrebări și răspunsuri moderată de jurnalistul Cătălin Striblea. Acest format va permite aprofundarea principalelor idei prezentate în discurs și conectarea lor la preocupările actuale ale societății, într-un dialog direct, accesibil și relevant pentru public.

Programul de deschidere va include, de asemenea, mesajul/alocuțiunea E.S.Președintelui României, domnul Nicușor Dan, precum și o dezbatere plenară privind aplicarea standardelor europene în materia statului de drept și responsabilitățile complementare ale instituțiilor naționale și europene. La dezbatere vor participa judecători ai Curții Constituționale a României, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Tribunalului Uniunii Europene, Curții Europene a Drepturilor Omului și Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Toate sesiunile din prima zi a Forumului, 20 octombrie, vor fi transmise în direct. În cea de-a doua zi a forumului, va fi transmis în direct și Panelul 8 – Ecosistemele societății civile pentru statul de drept: instrumente și practici regionale, organizat la Casa Europa, sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Experți internaționali și perspective europene și regionale

Ediția din acest an beneficiază de participarea unor experți și reprezentanți ai unor instituții internaționale direct implicate în evaluarea, protejarea și consolidarea statului de drept.

Printre speakerii internaționali se numără Srirak Plipat, director senior în cadrul World Justice Project, Diane Angermueller, expertă în statul de drept în cadrul Direcției Generale Justiție și Consumatori a Comisiei Europene, și Simona Granata-Menghini, Director, Secretar al Comisiei de la Veneția. Aceștia vor participa la panelul dedicat metodelor și indicatorilor utilizați pentru măsurarea statului de drept, care va pune în dialog Raportul Comisiei Europene, Indicele privind statul de drept al World Justice Project și Lista actualizată a criteriilor privind statul de drept a Comisiei de la Veneția.

Mai mulți membri ai Comisiei de la Veneția vor contribui la dezbaterile Forumului, între care Eirik Holmøyvik, vicepreședinte al Comisiei de la Veneția, Iain Cameron, membru al Comisiei și profesor la Universitatea Uppsala, și Iuliana Scântei, judecătoare la Curtea Constituțională a României și membră a Comisiei de la Veneția.

Dimensiunea internațională va fi completată de participarea unor președinți și judecători ai curților constituționale din Republica Moldova, Portugalia și Serbia, precum și a unor reprezentanți ai societății civile din Polonia, Ungaria și Slovenia. Această participare oferă Forumului o perspectivă comparativă asupra provocărilor comune și a soluțiilor dezvoltate la nivel european și regional.

Problemele României, abordate de profesioniști din justiție, administrație și mediul academic

Prezența speakerilor internaționali este completată de o contribuție românească solidă, prin paneluri dedicate unor probleme interne sensibile și unor dificultăți concrete de ordin legislativ, instituțional și judiciar.

Profesioniști din sistemul judiciar, mediul academic, administrația publică, profesiile juridice, mass-media și societatea civilă vor aborda, între altele:

impactul inteligenței artificiale, al dezinformării și al tehnologiilor digitale asupra proceselor electorale, participării democratice și garanțiilor instituționale;

calitatea legislației, predictibilitatea normativă și consultarea instituțională, precum și rolul autorităților publice în asigurarea unui cadru juridic stabil și coerent;

provocările actuale privind prevenirea și combaterea corupției, inclusiv reglementarea activităților de lobbying, transparența declarațiilor de avere, riscurile de corupție în achizițiile publice, protecția avertizorilor în interes public și politicile de conformitate anticorupție;

predictibilitatea și stabilitatea ordinii juridice financiare, de la condiționalitatea bugetară europeană și achizițiile publice sub condiție suspensivă până la adoptarea bugetelor locale și limitele intervenției instanțelor în stabilirea componentelor bugetului public;

independența și funcționarea concretă a sistemului judiciar român, inclusiv autonomia magistraților, garanțiile privind cariera și răspunderea acestora, prevenirea presiunilor interne și externe, dialogul dintre instanțele naționale și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și încrederea publicului în justiție;

protejarea libertății de exprimare în spațiul public digital, cu accent pe moderarea conținutului online, transparența algoritmilor, dezinformare, conținutul generat de inteligența artificială, discursul instigator la ură și garanțiile împotriva restrângerilor excesive ale libertății de exprimare.

Aceste paneluri vor pune în valoare experiența unor profesioniști români de excepție și vor crea un cadru pentru dezbatere deschisă, riguroasă și aplicată a unor subiecte care influențează direct funcționarea instituțiilor și încrederea publicului în statul de drept.

Nouă paneluri în trei spații reprezentative

Programul Forumului cuprinde nouă paneluri tematice, desfășurate în trei spații reprezentative din București:

20 octombrie: Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”;

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”; 21 octombrie: Facultatea de Drept a Universității din București;

Facultatea de Drept a Universității din București; 21 octombrie: Casa Europa, sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Temele abordate includ măsurarea statului de drept, controlul de constituționalitate, inteligența artificială și integritatea electorală, calitatea reglementării, standardele anticorupție, predictibilitatea ordinii juridice financiare, independența justiției, rolul societății civile și protejarea libertății de exprimare în spațiul digital.

Organizatori și parteneri

Ediția din 2026 este organizată în comun de:

Konrad-Adenauer-Stiftung – Rule of Law Programme South East Europe ;

; Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept – Comisia de la Veneția ;

; Facultatea de Drept a Universității din București ;

; Reprezentanța Comisiei Europene în România ;

; Centrul pentru Analize Strategice

Forumul este organizat cu sprijinul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și face parte din cooperarea Consiliului Europei finanțată prin Granturile SEE și Norvegiene. Panelul 8, dedicat ecosistemelor societății civile și rezilienței democratice, este organizat cu sprijinul Fondului pentru Societatea Civilă SEE România.

Prin reunirea perspectivelor internaționale cu expertiza solidă a profesioniștilor români, Forumul urmărește să transforme standardele europene, jurisprudența și recomandările de politici publice într-un dialog aplicat, orientat către responsabilitate instituțională, cooperare și soluții relevante pentru România și pentru regiune.

Programul integral, informațiile despre speakeri și detaliile privind participarea fizică și transmisiunile în direct sunt disponibile pe site-ul oficial al Forumului: www.rolforum.org

Parteneriat media