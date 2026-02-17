Bucureștiul, sub alerte de ninsori puternice și viscol. Anunț de ultimă oră al ANM

Capitala se va afla sub avertizare meteo cod portocaliu de ninsori abundente și viscol puternic de marți seară, de la ora 20.00, și până miercuri la ora 12.00. Meteorologii anunță că se ca depune strat de zăpadă de 20-35 de centimetri.

Conform prognozei meteo speciale penru București, în intervalul 17 februarie ora 10.00 – 18 februarie ora 8.00, vremea se va răci. Cerul va fi noros și vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), iar seara vor fi depuneri de polei. Noaptea va ninge și se va depune strat de zăpadă cu grosimi, în general, de 20-35 cm, spun meteorologii. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 25…40 l/mp.

Vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h, va fi viscol și vizibilitate scăzută. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -1 grad.

Pentru intervalul 18 februarie ora 8.00 – 19 februarie ora 10.00, meteorologii anunță că până spre orele prânzului va continua să ningă (5…10 cm) în București, astfel încât stratul de zăpadă total va avea grosimi variabile, în medie, de 25…45 cm.

Temperatura maximă va fi de 2…3 grade, iar cea minimă de -5…-3 grade.

În intervalul 17 februarie, ora 10.00 – 19 februarie, ora 10.00, Capitala se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează răcirea vremii. În intervalul 17 februarie, ora 10.00 – 18 februarie, ora 12.00, Bucureștiul va fi sub avertizare cod galben ce vizează precipitații însemnate cantitativ, polei și intensificări ale vântului.

Din această seară, de la ora 20.00 și până miercuri, la ora 12.00, în București va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu ce vizează ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă și viscol.