Budapesta acuză Kievul că „se amestecă foarte dur și direct” în alegerile din Ungaria

Ucraina a început să se amestece dur în alegerile din Ungaria, deoarece își dorește un guvern care să spună da Bruxelles-ului în ceea ce privește războiul, dar guvernul ungar va continua să-și protejeze țara și poporul și nu va permite ca Ungaria să fie târâtă în război, a declarat vineri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, în reacție la o postare a omologului său ucrainean pe X, relatează MTI, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe ungar, șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiga, a reacționat la remarci făcute de prim-ministrul Viktor Orban în ziua precedentă, conform cărora „nu va exista un parlament în Ungaria în următorii 100 de ani care să voteze în favoarea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană”.

„Acest plan este sortit eșecului, domnule prim-ministru” – a scris Sîbiga. „Stăpânul dumneavoastră de la Moscova nu va rezista 100 de ani, chiar dacă ați fi gata să-i donați toate organele. Și în ziua în care Ucraina va adera la UE, vom difuza acest titlu în @ua_parliament pentru a ne aminti de minciunile dumneavoastră pentru următorii 100 de ani”.

Szijjarto a afirmat în răspunsul său că ucrainenii au început în mod clar să se amestece în alegerile din Ungaria. „Ucrainenii și-au schimbat în mod clar direcția și au început să se amestece foarte dur și direct în campania electorală din Ungaria. Ieri, președintele (ucrainean Volodimir) Zelenski (…) nu a avut nimic mai important de făcut la Davos decât să îl critice pe prim-ministrul ungar într-un stil vulgar, personal, iar astăzi ministrul său de externe a continuat în aceeași ordine de idei”, a remarcat șeful diplomației ungare.

„Evident, ar dori să vadă format după 12 aprilie un guvern care să spună da Bruxelles-ului în privința războiului și să permită Bruxelles-ului să împingă Ungaria în război și să le permită ucrainenilor să tragă Ungaria în război”, a subliniat Szijjarto.

„Ucrainenii știu foarte bine că atât timp cât există un guvern național suveran în Ungaria, atât timp cât Viktor Orban este prim-ministru, vom proteja Ungaria și poporul ungar de război, nu le vom permite ucrainenilor să ne tragă în război, nu vom permite Bruxelles-ului să ne împingă în război și nu vom permite ca banii poporului ungar să fie trimiși în Ucraina”, a insistat el.

„Îi îndemnăm insistent pe ucraineni să înceteze să se amestece în campania electorală din Ungaria”, a cerut ministrul de externe de la Budapesta, potrivit căruia Kievul ar vrea ”să vadă (formațiunea ungară de opoziție) Tisza la guvernare, dar nu ei, ucrainenii, ci poporul ungar va decide acest lucru, iar poporul ungar are oportunitatea de a continua să aleagă securitatea, de a continua să aleagă un guvern care ia decizii în mod suveran, care va proteja Ungaria de război și va spune nu Bruxelles-ului și Kievului”.