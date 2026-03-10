Buget 2026: Instituția care costă 4 lei pe an pentru fiecare român

Administrația Prezidențială propune pentru anul 2026 un buget de aproximativ 78,9 milioane de lei, sumă destinată în principal funcționării aparatului instituțional al președintelui României, activităților de protocol și administrării Palatului Cotroceni, potrivit documentului de fundamentare al bugetului.

Ministerul Finanțelor a publicat, marți, proiectul de buget pentru 2026. Bugetul prevăzut pentru Administrația Prezidențială rămâne relativ stabil față de anii precedenți și reflectă în principal cheltuieli de funcționare, nu programe de investiții majore. Cum populația României este de circa 19 milioane de locuitori, bugetul pe 2026 al Administrației Prezidențiale înseamnă 4lei/locuitor/an.

Administrația Prezidențială este definită ca fiind instituția care asigură suportul administrativ, logistic și de specialitate pentru exercitarea atribuțiilor constituționale ale președintelui României. În subordinea sa funcționează și Muzeul Național Cotroceni, iar instituția gestionează activitatea din complexul Palatului Cotroceni.

Principalul program bugetar al instituției este „Susținerea rolului președintelui României”, program permanent prin care sunt finanțate activitățile de reprezentare, coordonare și suport instituțional ale șefului statului.

Salariile și funcționarea instituției consumă cea mai mare parte din buget

Cea mai mare parte a bugetului Administrației Prezidențiale este destinată cheltuielilor de personal, care includ salariile angajaților instituției și ale personalului Muzeului Cotroceni.

Pe lângă acestea, o parte importantă din fonduri merge către bunuri și servicii, categorie care acoperă: utilitățile complexului Cotroceni, mentenanța clădirilor și infrastructurii, transportul și logistica instituției, servicii IT și comunicații și activități de protocol.

În buget apar și cheltuieli de asistență socială, care includ plata unor indemnizații stabilite prin lege pentru foști demnitari ai statului (1,5 milioane de lei). Aceste cheltuieli se referă la indemnizațiile pe viață acordate foștilor președinți și unor categorii de demnitari conform legislației.

Investiții limitate, concentrate pe infrastructura Cotroceni

Spre deosebire de ministere sau agenții guvernamentale, Administrația Prezidențială are un program de investiții relativ modest, orientat în principal către modernizarea infrastructurii existente.

Printre proiectele menționate se numără extinderea arhivei instituției și modernizarea unor spații administrative din complexul Cotroceni, inclusiv lucrări de construcție și reparații capitale.

De asemenea, bugetul de investiții include achiziții de echipamente IT, mobilier, aparatură birotică și mijloace de transport necesare funcționării instituției.

O mică parte din bani vine din venituri proprii

Administrația Prezidențială are și venituri proprii, însă acestea reprezintă o parte redusă din bugetul total.

Veniturile provin în principal din activitatea Muzeului Național Cotroceni, prin vânzarea de bilete, organizarea de evenimente culturale, donații sau sponsorizări.

Cea mai mare parte a finanțării instituției vine însă din alocații de la bugetul de stat.