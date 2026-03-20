Bugetul de stat, la vot în Parlament: Zi decisivă după o noapte maraton de dezbateri

Ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților pentru dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, la Palatul Parlamentului din București, 19 martie 2026. Inquam Photos / George Călin

Parlamentul reia vineri, de la ora 10:00, votul decisiv pe Bugetul de Stat, după o noapte maraton în care coaliția a încercat să avanseze cât mai mult dezbaterile asupra proiectului de lege.

Ședința plenului reunit a fost suspendată vineri dimineață, în jurul orei 03:00, după șase ore de dezbateri intense. Deși o parte dintre articolele ale legii au fost adoptate, votul final a fost amânat pentru astăzi, când parlamentarii se reunesc pentru a parcurge ultimele etape procedurale.

Pe agendă se află votul pe anexele care conțin banii pentru ministere și dezbaterea bugetului de pensii. Dezbaterile sunt așteptate să dureze și azi câteva ore, în contextul în care AUR a anunțat că va continua să își susțină amendamentele respinse.

Contextul negocierilor

Premierul Ilie Bolojan a participat la toate dezbaterile, fiind prezent în sala de plen de la începutul ședinței comune și până când aceasta a fost suspendată. Proiectul legii bugetului pe 2026 fusese aprobat joi în Comisiile reunite (38 voturi „pentru”, 13 „împotrivă”), după negocieri dure.

Dezbaterile fuseseră blocate inițial de PSD, care condiționa votul de adoptarea unui „pachet de solidaritate” pentru pensionari și copii cu dizabilități. Soluția de deblocare a venit după ce Premierul a anunțat că fondurile necesare vor fi luate din amânarea plății unor drepturi câștigate în instanță de magistrați.

„S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție. Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe și amânarea acestora pentru anii următori”, a declarat Bolojan.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat „satisfăcut” de faptul că pachetul social a fost impus în integralitate.

Votul final asupra întregului pachet legislativ este estimat pentru a doua parte a zilei, fiind pasul decisiv înainte ca documentul să intre în procedurile de promulgare.