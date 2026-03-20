Cum s-a alocat din bugetul de stat 25.000 lei pentru o asociație pro-viață din Cluj. „Nu pare că a știut cineva ce votează”

Un număr de 368 de parlamentari au aprobat un amendament propus de un deputat AUR care aloca 25.000 de lei către o asociație pro-viață. Amendamentul a trecut pe repede înainte, prin pachetul de măsuri aprobate de parlamentarii puterii. Astăzi, potrivit informațiilor HotNews, este posibil să se revină asupra acestuia.

În jurul orei 02:00, deputatul AUR Ilie-Alin Coleșa și-a susținut de la tribuna din plenul Camerei Deputaților un amendament care fusese respins în comisii.

„Este vorba de alocarea unei sume de 25 de mii de lei, mai puțin de 5 mii de euro, pentru o asociație care într-adevăr sprijină material, dar și spiritual clujenii și nu numai – Clujul pentru Viață”, a spus deputatul AUR.

Amendamentul a fost adoptat. 368 de parlamentari au votat „pentru”. Asta înseamnă că nu doar AUR l-a aprobat, ci și PSD, PNL, USR și UDMR. 23 de parlamentari au votat „împotrivă”, 6 s-au abținut și 2 au ales să nu voteze.

„Efectiv nu pare că a știut cineva ce votează”, a spus un parlamentar pentru HotNews. Alții spun că amendamentul este „nefuncțional” pentru că banii nu pot merge către acea asociație.

Practic, cei 25.000 de lei vor suplimenta bugetul ministerului Muncii.

„Suma este necesară pentru susținerea activităților de consiliere (psihologică, socială, spirituală) și acordarea de sprijin material (alimente, produse de îngrijire, îmbrăcăminte) pentru femei în criză de sarcină și familii aflate în dificultate, derulate de Asociația «Clujul pentru Viață»”, scrie în motivarea amendamentului.

Potrivit informațiilor HotNews, astăzi, în plen, urmează să fie redeschis capitolul legat de anexele pentru bugetul ministerului Muncii și să fie reluat votul. De astfel, la sosirea la Parlament, Sorin Grindeanu a declarat: „Dacă lucrurile sunt așa, vom schimba. Vom redeschide acea anexă, vom anula acele sume”.

Ce este Clujul pentru Viață

„Clujul pentru Viață este o organizație non-guvernamentală și non-profit alcătuită din membri de vârste și ocupații diferite, care cred cu tărie că viața umană trebuie protejată indiferent de stadiul dezvoltării”, este primul lucru care apare pe site-ul asociației.

Membri spun că misiunea lor este să promoveze „cultura vieții și educarea societății cu privire la valoarea vieții umane”.

Printre partenerii și sponsorii ONG-ului se numără Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj sau Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj.

Pe blogul de pe site-ul Clujul pentru Viață apare un text cu titlul „Dreptul la avort vs. Dreptul la viață – o problemă socială sau politică?

În text, decizia Curții Supreme din SUA în cazul Roe vs. Wade, care a facut ca dreptul la avort a fost garantat de constituție, este catalogată drept o greșeală. Decizia Curții Supreme a fost răsturnată în primul mandat al administrației Trump.

„Curtea Supremă a SUA a recunoscut lipsa de profesionalism a deciziilor anterioare”, scria în text.

În 2020, asociația a înființat un centru de sprijin pentru criza de sarcină și a desfășurat campania „Ajută o mamă, salvează un copil de la avort”, prin care strângeau fondurile necesare pentru centru, scria și Basilica.ro.

Cine e deputatul care a introdus amendamentul

Deputatul AUR Ilie-Alin Coleșa a ajuns în centrul atenției în urmă cu un an, după ce a luat cuvântul în plenul Camerei Deputaților, unde se discuta despre registrul prădătorilor sexuali din România.

În aprilie 2025, el a afirmat că fetițele se joacă cu un anumit tip de păpuși care, în loc, să le aducă mai mult spre experiența de mame, le duce cu gândul la prostituție.

„De când sunt mici, fetițele preșcolare primesc, în loc de păpușe obișnuite, păpuși prin care în loc să experimenteze rolul de mamă, experimentează un rol contrar, apropiat prostituției. Băieții învață astfel să privească femeia ca un obiect de satisfacere a pornirilor sexuale, iar nu să întemeieze o familie”, a spus Ilie-Alin Coleșa, la tribuna Parlamentului.

Ilie-Alin Coleșa este la al doilea mandat de deputat de Cluj, fiind ales pe listele AUR.