Bugetul pe 2026, discutat din nou în coaliție. Partidele încearcă să ajungă la o soluție / Principalele nemulțumiri

Liderii coaliției se întâlnesc luni ca să finalizeze proiectul pentru bugetul de stat, după ce în urma discuției de săptămâna trecută liderii PSD l-au acuzat pe Ilie Bolojan că blochează bugetul și că are o atitudine „sfidătoare”.

De la ora 13:00 reprezentanții partidelor din coaliție se întâlnesc pentru a încerca să finalizeze bugetul, astfel încât să poată să pună proiectul în transparență până la finalul săptămânii, așa cum și-au propus.

Ședința vine în contextul în care săptămâna trecută, ministrul Finanțelor le-a propus celor de la PSD o finanțare de 1,7 de miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate, adică aproape jumătate din întreaga sumă de care au nevoie – aproximativ 3,4 miliarde de lei. Pentru restul de bani, social-democrații ar trebui să caute surse de cofinanțare.

La câteva ore după finalizarea ședinței, printr-un comunicat de presă, PSD a acuzat că „Ilie Bolojan a provocat un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat”.

„În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar”, au transmis social-democrații.

Pe de altă parte, premierul Bolojan a transmis că în ședința care are loc azi mai trebuie să fie făcute „ultimele corecturi” și că „miercuri sau joi, Guvernul va trimite bugetul la Parlament în vederea adoptării”.

Despre comunicatul PSD, premierul a spus că e „în contradicţie în totalitate cu ceea ce s-a întâmplat şi cu realitatea”.

De unde vin nemulțumirile PSD

Social-democrații au solicitat ca în buget să fie inclus un pachet de ajutoare în două tranșe pentru persoanele cu venituri reduse.

În plus, social-democrații au cerut și ca bugetul să cuprindă banii pentru investițiile naționale și locale, dar și ca nicio primărie să nu primească mai puțini bani decât anul trecut.

De asemenea, ei vor ca toate taxele colectate local să rămână primăriilor, eliminarea plății CASS pentru mamele aflate în concediul de creștere al copilului și veteranii de război, dar și ajutoare pentru mamele care se întorc la muncă.

Pentru că cerințele nu le-au fost respectate, liderii PSD au amenințat că nu vor vota bugetul, iar o decizie în acest sens va fi luată în ședința partidului care va avea loc la ora 10:00.





