Un tânăr pilot militar a murit, la baza aeriană Borcea, după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă

Un militar în vârstă de 30 de ani a murit, marţi seară, la Baza 86 Aeriană Borcea, primele informaţii arătând că el a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă. Militarul a fost scos din apă de un coleg, fiind aplicate manevre de prim-ajutor, însă el nu a mai putut fi salvat.

„Ministerul Apărării Naționale anunță, cu profundă tristețe, decesul căpitanului Palferenț Octavian, în vârstă de 30 de ani, militar al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, survenit marți, 10 martie, în jurul orei 17:30, în incinta Bazei 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, unde se afla în misiune”, anunță Forţele Aeriene Române într-un comunicat.

Potrivit datelor preliminare, ofițerul a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă din incinta unității.

„Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, fiind inițiate imediat manevrele de prim-ajutor de către personalul bazei, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgență. Din păcate, în pofida eforturilor depuse, viața acestuia nu a mai putut fi salvată”, explică Forţele Aeriene.

Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii acestui eveniment.

„Conducerea Ministerului Apărării Naţionale, Statul Major al Forţelor Aeriene şi personalul unităţilor militare implicate îşi exprimă profundul regret pentru pierderea suferită şi transmit sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a mai transmis sursa citată.