Bugetul UE prevede fonduri pentru o țară care acum nu este parte a Uniunii. Când este anticipată extinderea

Comisia Europeană a prezentat marţi un pachet financiar pentru aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană, estimând la 3,189 miliarde de euro costul integrării ţării pe perioada bugetară 2028-2034, informează EFE, preluată de Agerpres.

Documentul, propus marţi de executivul comunitar, stabileşte dispoziţiile bugetare care s-ar aplica Muntenegrului din prima zi a aderării şi reprezintă un pas formal spre închiderea capitolului 33 – dispoziţii financiare şi bugetare – din negocierile de aderare.

Pentru a evita întreruperile în gestionarea fondurilor, Muntenegru va trebui să elaboreze deja, în calitate de ţară candidată, un plan de implementare în aceeaşi logică care va fi cerută statelor membre la următorul buget multianual, astfel încât să poată deveni automat planul său naţional în ziua aderării.

Integrare anticipată de la 1 ianuarie 2028

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat marţi că pachetul este „un alt pas concret spre viitorul Muntenegrului în Uniunea noastră”, subliniind că „extinderea are succes atunci când este un proiect european comun, bazat pe merit, angajament şi încredere”.

Majoritatea fondurilor, 2,076 miliarde de euro, vor fi destinate coeziunii economice, agriculturii şi securităţii interne, cu 155 de milioane anual în fonduri nealocate şi 84,5 milioane pentru gestionarea frontierelor şi securitate, fără etapizare, deoarece Muntenegru va deveni frontieră externă a UE din momentul aderării sale.

Plăţile agricole vor fi introduse treptat, pornind de la 40% din nivelul aplicabil celorlalte state membre în primul an şi crescând progresiv până la atingerea parităţii în termen de zece ani.

Cifrele, exprimate la preţuri curente, se bazează pe ipoteza aderării Muntenegrului în ianuarie 2028 şi s-ar ajusta dacă intrarea în UE va avea loc are loc la o dată ulterioară.

Comisarul pentru extindere Marta Kos a subliniat că, prin acest pachet, UE îşi respectă partea sa din acord „în timp ce Muntenegru realizează o muncă importantă pe drumul său către aderare”, garantând „continuitatea din prima zi ca membru”.

Progrese notabile realizate de Muntenegru

Comisia a evidenţiat că metodologia garantează că niciun stat membru actual nu îşi va vedea alocarea redusă ca urmare a intrării Muntenegrului, finanţând o parte din cost prin transferul de fonduri de preaderare deja alocate ţării.

Cifrele sunt supuse negocierilor în curs pentru Cadrul Financiar Multianual 2028-2034 între Consiliu şi Parlamentul European, astfel încât sumele finale ar putea varia.

Pachetul adoptat marţi trebuie acum să fie discutat de statele membre în Consiliu, după care Bruxelles-ul va prezenta o poziţie de negociere oficială privind capitolul 33, care va fi pusă pe masa negocierilor bilaterale cu Podgoriţa.

Muntenegru îşi propune să încheie toate negocierile înainte de sfârşitul anului 2026, cu speranţa unei posibile aderări la un moment dat după începutul următorului cadru bugetar multianual, prevăzut pentru ianuarie 2028. Dintre cele 33 de capitole de negociere, 16 sunt închise provizoriu.