Bujduveanu explică situația blocului explodat din Rahova: „Sunt cinci scări, doar una a fost afectată” / Câți locatari sunt cazați acum la hotel

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri că doar scara 2 din blocul de pe Calea Rahovei a fost afectată de explozia de vinerea trecută, iar lucrările de punere în siguranţă şi demolare vizează doar acea scară.

Stelian Bujduveanu a anunţat că, în şedinţa de vineri a Consiliului General, au fost aprobate patru proiecte urgente care permit municipalităţii să intervină rapid după explozia din str. Vicina, cartierul Rahova.

„Avem un rol esenţial pe care l-am hotărât în Comitetul de Situaţii de Urgenţă, acela de a pune în siguranţă imobilul, pentru că trebuie redată înapoi comunităţii acea zonă. Iar punerea în siguranţă se face prin direcţia noastră de situaţii de urgenţă care astăzi a fost mandatată să contracteze toate documentaţiile pentru a putea pune în singuranţă imobilul. Pe scurt, să poată să ia constructorul care se pricepe să facă acest lucru, să-l monitorizeze şi să dea ordinul de începere în teren pentru a pune în siguranţă”, a anunțat Bujduveanu, într-o conferință de presă.

Bujduveanu a explicat că Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) a fost mandatată să facă o expertiză.

„Prima dată îl punem în siguranţă, apoi îl expertizăm, expertizăm şi blocurile alăturate şi ştim exact care sunt riscurile pentru comunitate”, a precizat Bujduveanu.

Ce se demolează din bloc?

Primarul interimar a fost întrebat dacă ar urma să fie reconstruit întreg blocul sau doar scara unde a avut loc explozia.

„Sunt cinci scări la această adresă. Un bloc în U. O singură scară a explodat. Celelalte patru sunt cele învecinate, când vă uitaţi la imobil. Afectat şi în urma raportului iniţial este doar blocul care a explodat, doar o scară din cinci. Pe data de 20, în urmă cu câteva zile, ISC-ul a avut un nou raport pentru celelalte patru scări, din care reiese foarte clar că ele nu sunt afectate”, a spus Bujduveanu.

„În momentul în care vom intra la punere în siguranţă pentru scara aceasta – punere în siguranţă înseamnă preluarea elementelor de risc, se dau jos pereţii, etajele care dau să cadă – apoi intră experţii tehnici. Expertiza e diferită de un raport, pentru că expertiza se face cu probe din teren. Blocul fiind în U, există un perete comun. Automat vom expertiza şi următorul bloc. Şi, dacă este nevoie, ne vom muta şi la următorul imobil, pentru a fi siguri că locuitorii care se vor remuta în celelalte patru scări sunt în siguranţă”, a spus el.

„Dar discuţia despre punerea în siguranţă şi demolare este exclusiv despre una dintre cele cinci scări pentru a nu se face confuzie. Pe toate cinci scări sunt 500 de persoane care locuiesc, pe scara aceasta sunt doar 100”, a mai spus Bujduveanu.

148 de persoane, cazate la hoteluri

Edilul a mai fost întrebat ce se întâmplă cu locatarii ale căror locuinţe au fost afectate de explozie.

„Ei astăzi încă sunt în hoteluri, avem aproape 148 de persoane la acest moment. Numărul o să crească la un total de 190, pentru că o parte dintre ei au stat la familii şi acum se reîntorc să ceară din partea primăriei un suport. Iar peste 12 familii din blocul afectat de explozie, din cele 54, deja au fost relocate pe termen mediu şi lung. Iar în perioada următoare, toate cele 54 vor fi relocate. Deci nimeni nu va rămâne fără o locuinţă”, a declarat Stelian Bujduveanu.