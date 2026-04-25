Bulevardul Colței, primul „bulivard” al Bucureștiului, născut sub blestemul dărâmării Turnului Colței

Pentru bucureștenii care dau voie minții să găzduiască superstiții, există în istoria orașului momente blestemate, cu efecte de care greu se scapă, că așa funcționează blestemele.

Poate cel mai cunoscut astfel de eveniment a fost dărâmarea Bisericii Sfânta Vineri. În 19 iunie 1987, Elena Ceaușescu dădea ordin ca lăcașul să fie pus la pământ. Cei mai supărați

Suferința oamenilor a fost atât de mare atunci încât se spune că acela a fost momentul în care regimul Ceaușescu a fost blestemat, iar dovada ar fi că doar doi ani a mai rezistat.

Mai există un moment pus în aceeași categorie și care are legătură cu primul bulevard din istoria orașului, cunoscut sub numele de Bulevardul Colței.

La început doar o uliță, proprietatea unei familii înstărite, familia Colțea, cea care a donat terenul pentru construcția unui complex care avea să schimbe total viața orașului: primul spital din București (Spitalul Colțea), o școală, o mănăstire și Turnul Colței, care mai bine de un secol avea să fie cea mai înaltă clădire din București (cu mai bine de 50 de m înălțime).

