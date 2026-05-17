Cum era să rateze Bulgaria victoria istorică la Eurovision 2026

Bulgaria a câștigat sâmbătă seară Eurovision 2026, pentru prima dată în istoria competiției, grație artistei Dara care a interpretat piesa „Bangaranga”.

Cântăreața bulgară Dara a reușit să îl surclaseze pe reprezentantul Israelului, a cărui prezență a dus la un boicot fără precedent al concursului.

România s-a clasat pe locul al treilea la cea de-a 70-a ediție a celui mai urmărit concurs de muzică din lume, devansând favoriții din Finlanda și Australia.

Cine este Dara, câștigătoarea Eurovision 2026

Tânăra bulgară de 27 de ani, pe numele său real Darina Yotova, a cucerit atât juriile naționale, cât și publicul care a votat în 148 de țări cu piesa sa „Bangaranga”, un imn al petrecerii și al emancipării, acumulând 516 de puncte.

Titlul cântecului său, în dialect jamaican, înseamnă „rebeliune”, iar întreaga sală a dansat în ritmul coregrafiei sale, potrivit AFP.

„Am vrut să oferim publicului ceva nou și proaspăt, ceva neașteptat, capabil să ofere o nouă imagine a Eurovisionului”, a declarat ea în cadrul conferinței de presă.

„Odată ce putem renunța la această mască a căutării perfecțiunii, atunci putem fi fideli celor ce suntem cu adevărat”, a adăugat ea.

Un român, în spatele piesei

După finală, în fața jurnaliștilor, Dara a prezentat echipa care stă în spatele succesului său istoric – doi dintre compozitorii piesei „Bangaranga”: românul Cristian Tarcea, cunoscut ca Monoir, și grecul Dimitris Kontopoulos, scrie presa bulgară.

Cei doi, textiera și compozitoarea norvegiană Ann Judith Vik și însăși Dara sunt creatorii piesei, potrivit Mediapool. Cântăreața a descris această echipă internațională drept „o unire a Balcanilor”.

Bulgaria, o țară cu 6,5 milioane de locuitori, care nu a participat la Eurovision în ultimii trei ani din motive financiare, va găzdui întreaga Europă datorită ei anul viitor.

Dara a vrut să se retragă imediat cum a câștigat

Însă drumul Darei către victorie nu a fost ușor, comentează publicația bulgară Mediapool.

Ea chiar s-a gândit să renunțe la participarea la concurs din cauza reacțiilor negative la adresa ei după ce a câștigat selecția națională pentru alegerea interpretului care să reprezinte Bulgaria la Eurovision 2026. În cele din urmă, Dara a decis să meargă mai departe în concurs.

În februarie 2026, piesa Darei a fost aleasă pe baza punctelor obținut de la juriu și a telespectatorilor. După victoria ei, pe rețelele de socializare au apărut însă critici la adresa prestației sale, precum și acuzații că concursul ar fi fost aranjat.

„Emoțiile nu s-au potolit. Sunt destul de zdrobită de toată reacția negativă din partea publicului. Mulțumesc celor care m-au susținut și mă susțin în acest moment. Mă întreb dacă merită tot efortul, având în vedere că aceasta este reacția publicului. Pentru mine, nimic nu a fost niciodată cu orice preț”, a declarat ea, după valul de critici.

Ulterior, Dara a anunțat că va merge mai departe în concurs.