Bulgaria a reținut 35 de suspecți într-o rețea care trafica artefacte de patrimoniu în Europa. Prejudiciu de peste 1 miliard de dolari

Artefacte antice confiscate în cadrul unei operațiuni în care autorități din mai multe țări au destructurat o rețea care trafica bunuri culturale furate în Europa, au anunțat autoritățile bulgare. Foto: AP / AP / Profimedia

Bulgaria a reținut 35 de persoane suspectate că fac parte dintr-o rețea criminală implicată în traficul la scară largă de bunuri culturale în Europa, a relatat joi agenția BTA, citându-l pe șeful unității de combatere a criminalității organizate, potrivit Reuters.

„Am efectuat 131 de percheziții. În 24 de ore au fost reținute 35 de persoane, am găsit mii de obiecte de patrimoniu – numărul lor continuă să crească – și peste 50 de arme de foc de epocă”, a declarat Boyan Raev, șeful Direcției Generale pentru Combaterea Criminalității Organizate (GDBOP), într-un briefing de presă, potrivit BTA.

El a declarat că joi au fost efectuate percheziții internaționale, coordonate de Bulgaria în cooperare cu Europol și Eurojust, în urma cărora au fost confiscate mașini, seifuri și alte bunuri.

Rețeaua criminală opera de peste 16 ani în Europa Occidentală, Balcani, Statele Unite și alte regiuni, a spus adjunctul procurorului-șef al Sofiei, Angel Kanev, la același briefing.

„Până acum, în dosarul de spălare de bani au fost identificate sume de peste un miliard de dolari”, a precizat el.

Investigația a început după o percheziție domiciliară din 2020, în Bulgaria, în urma căreia poliția a confiscat aproximativ 7.000 de artefacte culturale de valoare istorică și financiară inestimabilă, a transmis Europol într-un comunicat.