Bulgaria, măsură dură după ce SUA au respins eliminarea vizelor pentru bulgari

Rumen Radev anunță că demisionează din funcția de președinte al Bulgariei, la Sofia, pe 19 ianuarie 2026. FOTO: Valentina Petrova / AP / Profimedia

Bulgaria va permite aeronavelor militare americane să rămână în țară doar până la sfârșitul lunii iunie, după ce Statele Unite nu au aprobat un sistem de călătorie fără vize pentru cetățenii bulgari, a declarat vineri premierul Rumen Radev, citat de Reuters.

„Înțeleg pe deplin complexitatea procedurilor de reglementare și necesitatea de timp, dar avem și noi prioritățile și procedurile noastre și nu putem răspunde pozitiv solicitării privind șederile de lungă durată ale aeronavelor și tancurilor pe aeroportul din Sofia”, a fost citat Radev de agenția de presă BTA.

La începutul acestei luni, Radev a discutat cu președintele american Donald Trump și a cerut suspendarea sistemului de vize pentru cetățenii bulgari care călătoresc în Statele Unite, prin includerea în așa-zisul program Visa Waiver.

România a fost exclusă din acest program de către noua administrație Trump în luna mai a anului trecut.

Radev a spus că a insistat ca problema să fie analizată de urgență, dar nu a primit un răspuns pozitiv. Bulgaria găzduiește aeronave militare americane în capitala Sofia, în baza unui acord valabil până la sfârșitul lunii mai.

Bulgaria spune că SUA au timp să își reconsidere decizia privind vizele pentru bulgari

Radev a declarat că guvernul va adopta vineri o decizie de prelungire a șederii aeronavelor americane până la sfârșitul lunii iunie, pentru a oferi Statelor Unite timp să își reconsidere acțiunile.

Noul partid lui Radev, fostul președinte al țării, a obținut o victorie categorică la alegerile parlamentare din 19 aprilie, punând capăt unei perioade îndelungate de turbulențe politice care au dus la guvernări scurte și alegeri anticipate frecvente.

Radev, considerat pro-rus, demisionase din funcția de președinte la începutul anului cu intenția de a-și fonda un partid cu care să candideze la alegerile parlamentare. El a fost președinte al Bulgariei din 2017, asigurându-și un al doilea mandat la alegerile organizate de țara vecină în 2021.