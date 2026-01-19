Președintele Bulgariei, Radev, a demisionat, pe fondul speculațiilor că își va forma propriul partid

Rumen Radev anunță că demisionează din funcția de președinte al Bulgariei, la Sofia, pe 19 ianuarie 2026. FOTO: Valentina Petrova / AP / Profimedia

Președintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a anunțat acesta într-un discurs luni, prin acest gest alimentând speculațiile că își va forma propriul partid politic pentru a candida la viitoarele alegeri parlamentare, după ce guvernul anterior a demisionat luna trecută, scrie Reuters.

Radev, care urma să ocupe această funcție, în mare parte ceremonială, până în ianuarie 2027, a declarat că va depune demisia la Curtea Constituțională marți. Dacă va fi aprobată, el va fi înlocuit de vicepreședinta Iliana Iotova până la alegerile prezidențiale din noiembrie.

El și-a exprimat convingerea că vicepreședinta Iotova va fi un președinte interimar demn.

Radev, care și-a exprimat scepticismul față de recenta decizie a Bulgariei de a adera la zona euro și, de-a lungul timpului, opinii favorabile Kremlinului cu privire la războiul din Ucraina, a fost ales președinte în 2016 și, din nou, în 2021.

Însă ambițiile lui politice s-au extins și el a promovat de mult timp posibilitatea formării propriului partid.

Decizia lui de a demisiona, larg anticipată în țara balcanică, vine în contextul unei crize politice care împinge Bulgaria spre a opta rundă de alegeri parlamentare în patru ani. În urma fragmentării extreme din interiorul Parlamentului de la Sofia, o serie de câștigători ai alegerilor nu au reușit să creeze majorități sau să coaguleze coaliții de guvernare durabile.

Ultima coaliție a rezistat aproape un an, până când protestele împotriva noului buget și corupția generalizată au forțat guvernul să demisioneze, în decembrie 2025. Alegerile legislative sunt așteptate să fie organizate în lunile următoare.

Între timp, Radev, fost comandant al forțelor aeriene, a fost nevoit să numească în repetate rânduri guverne interimare, ceea ce i-a sporit vizibilitatea și ambițiile politice, spun analiști și diplomați occidentali.