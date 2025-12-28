Bulgaria trece la euro. Un salt economic marcat de promisiuni de câștiguri „substanțiale” și instabilitate politică

Bulgaria va adera joi la zona euro și va deveni astfel cea de-a 21-a țară care adoptă moneda unică europeană, o integrare de care unii se tem că va favoriza inflația și va accentua instabilitatea politică, scrie AFP.

În cursul verii, a apărut o mișcare de protest care cerea „păstrarea leului bulgar”, la inițiativa în special a partidelor de extremă dreapta și pro-ruse, care au speculat temerile bulgarilor cu privire la creșterea prețurilor.

Însă pentru guvernele succesive care au promovat adoptarea acesteia, euro va permite dinamizarea economiei celei mai sărace țări din Uniunea Europeană, consolidarea legăturilor sale cu Europa de Vest și protejarea acesteia de influența Rusiei.

Înaintea Bulgariei, Croația a adoptat, în 2023, moneda unică, introdusă inițial la 1 ianuarie 2002 în 12 țări ale UE.

Țara balcanică cu 6,4 milioane de locuitori, membră a UE din 2007, se confruntă însă cu provocări importante, după protestele anticorupție care au răsturnat recent guvernul conservator de coaliție aflat la putere de mai puțin de un an și cu perspectiva unor noi alegeri parlamentare, cele de-a opta în cinci ani.

Mulți bulgari se opun monedei unice

În acest context de instabilitate, orice problemă legată de introducerea euro va fi exploatată de politicienii anti-UE, a estimat Boryana Dimitrova, de la institutul de sondaje Alpha Research, care studiază opinia publică cu privire la euro de un an.

Conform ultimului sondaj de opinie realizat de agenția de sondaje a UE Eurobarometru, 49% dintre bulgari se opun monedei unice.

Îngrijorarea este deosebit de palpabilă în zonele rurale sărace.

Câștiguri „substanțiale”

„Prețurile vor crește. Asta mi-au spus prietenii care locuiesc în Europa de Vest”, a declarat pentru AFP Bilyana Nikolova, în vârstă de 53 de ani, care deține un magazin alimentar în micul sat Chuprene, din nord-vestul Bulgariei.

După hiperinflația din anii 1990, în urma căderii comunismului, Bulgaria și-a ancorat moneda la marca germană, apoi la euro, devenind astfel dependentă de politica monetară a Băncii Centrale Europene (BCE), fără a avea însă un cuvânt de spus.

„De acum înainte, va putea în sfârșit să participe la deciziile din cadrul Uniunii Monetare”, a declarat pentru AFP Georgi Angelov, economist la Open Society Institute din Sofia.

Câștigurile legate de adoptarea euro vor fi „substanțiale”, a asigurat președinta BCE, Christine Lagarde, invocând „schimburi mai fluide, costuri de finanțare mai mici și prețuri mai stabile”.

Întreprinderile mici și mijlocii ar putea economisi echivalentul a aproximativ 500 de milioane de euro în comisioane de schimb valutar, a adăugat ea luna trecută la Sofia.

Turismul, pe lista beneficiarilor

Un sector în particular ar trebui să beneficieze de euro în această țară riverană Mării Negre: turismul, care a generat în acest an aproximativ 8% din PIB.

Lagarde a relativizat, de altfel, schimbările de prețuri, calificându-le drept „modeste și de scurtă durată” și afirmând că, în cazul trecerilor anterioare la euro, impactul s-a situat între 0,2 și 0,4 puncte procentuale.

Dar chiar înainte de trecerea efectivă la euro, prețurile alimentelor au crescut cu 5% pe an în noiembrie, potrivit Institutului Național de Statistică, adică mai mult decât dublul mediei zonei euro.

Prețurile imobiliare au crescut cu 15,5% în al doilea trimestru, adică de trei ori mai mult decât media zonei euro.

Cea mai mare provocare

Pentru a încerca să liniștească populația, parlamentul a întărit în cursul verii organismele de control însărcinate să investigheze creșterile bruște ale prețurilor și să frâneze orice creștere „nejustificată” legată de trecerea la euro.

Potrivit lui Georgi Angelov, intrarea în zona euro va spori totuși transparența și va ajuta consumatorii și comercianții să compare prețurile cu cele practicate în restul UE.

„Provocarea va fi să avem un guvern stabil timp de cel puțin unu-doi ani, pentru a putea profita pe deplin de avantajele aderării la zona euro”, a estimat Angelov.