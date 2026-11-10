Bulgarii care au primit 10 milioane EUR din PNRR-ul României vor să preia afaceri românești, prin noul lor fond de până la 150 milioane EUR

Firma de investiții bulgară BlackPeak Capital, care a primit o contribuție de 10 milioane EUR prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, a lansat un nou fond de investiții care își propune să ajungă la o valoare totală de 150 milioane EUR, prin care va prelua pachete de acțiuni majoritare sau minoritare semnificative din firmele unor antreprenori români și din regiune.

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