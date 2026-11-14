Bun venit în jungla de la Piața Muncii! Întâlnire cu șopârla care se visează broșă, dragonul cu barbă și șarpele care ar bea cafea

În București există un univers remarcabil: o lume spectaculoasă a cafelei și cafenelelor de toate felurile.

Aici e principalul pol al industriei, generând aproximativ o treime din piața națională de cafea out-of-home, evaluată la peste 600 de milioane de euro.

Pe lângă lanțurile mari de tip to-go, în București e un ecosistem vibrant de cafenele independente de specialitate, cu micro-prăjitorii și espresso bar-uri artizanale, concentrate pe calitatea boabelor și comunitate. Și pe experiențe.

Descoperă, pe B365.ro, cafeneaua unde, la câte o masă, dai de câte o gazdă cu coadă, pene sau solzi, de la cameleoni, gecko, dragoni cu barbă, iguane, tegu argentinian, șopârle, șerpi, mamifere mici, papagali, țestoase și chiar tarantule. În prezent, în local își fac veacul peste 80 de viețuitoare.