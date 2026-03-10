„Buncărul economic” al României: cât costă rezervele strategice ale statului

Alimentele de bază de la raft FOTO HotNews

Pentru anul 2026, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale propune credite bugetare de aproximativ 656 milioane lei, potrivit documentului de fundamentare.

Bugetul ANRSPS arată că România încearcă să își consolideze capacitatea de răspuns la crize, într-un context geopolitic mai tensionat (războiul din Ucraina, riscuri energetice, dezastre naturale).

Instituția gestionează infrastructura invizibilă a statului în situații de urgență: stocuri de alimente, combustibil, materiale strategice și echipamente pentru intervenții.

Comparativ cu 2025 (circa 518 milioane lei), bugetul crește semnificativ, reflectând cheltuieli pentru refacerea și completarea stocurilor strategice, investiții în infrastructura de depozitare și modernizarea sistemului de gestionare a rezervelor.

Instituția gestionează rezervele strategice ale statului, care sunt folosite în situații de criză, precum dezastre naturale, crize energetice, pandemii, conflicte sau mobilizare militară.

De asemenea, ANRSPS are rolul de entitate centrală de stocare pentru rezervele petroliere ale României, conform legislației UE.

Cum sunt împărțiți banii

Cheltuieli de personal: aprox. 126 milioane lei. Acoperă salariile personalului care administrează rezervele și infrastructura logistică. Bunuri și servicii: aprox. 159 milioane lei. Include: mentenanța depozitelor, transport și logistică, administrarea stocurilor și securitatea infrastructurii. Cheltuieli de capital (investiții): aprox. 310 milioane lei. Aceasta este cea mai importantă componentă a bugetului și include: modernizarea depozitelor, construcția de spații noi de stocare, echipamente și sisteme logistice sau refacerea stocurilor strategice.

Prioritățile majore pentru 2026

Documentul indică mai multe direcții strategice:

Refacerea și completarea rezervelor de stat

Stocurile sunt reînnoite sau completate atunci când sunt utilizate sau ajung la termenul de expirare.

Extinderea capacităților de depozitare

ANRSPS are 25 unități teritoriale și peste 2.000 de construcții de depozitare, multe vechi de 40–90 de ani.

Prin urmare, bugetul include lucrări de consolidare, reparații capitale, construcție de depozite noi.

Modernizarea infrastructurii logistice

Se investește în autocisterne și utilaje, sisteme de securitate, echipamente pentru manipularea stocurilor.

Digitalizarea managementului rezervelor

Se urmărește implementarea unui sistem digital integrat de gestionare a stocurilor, conectat la sistemele financiar-contabile și de achiziții.

Investiții în energie regenerabilă

Unele depozite vor fi echipate cu panouri fotovoltaice, pentru reducerea costurilor energetice.