Elon Musk, cel mai bogat om de pe planetă, cu o avere uriașă. Topul Forbes al miliardarilor lumii

Elon Musk, acționarul majoritar la producătorul auto Tesla, compania spațială SpaceX, rețeaua socială X și firma de inteligență artificială xAI, este în fruntea listei celor mai bogați oameni din lume, publicată marți de revista Forbes.

Averea lui Musk este estimată în prezent la 839 miliarde de dolari, comparativ cu 342 miliarde de dolari în lista publicată în urmă cu un an, informează Agerpres.

Este vorba de o avere de trei ori mai mare decât a următorilor doi miliardari de pe lista Forbes: co-fondatorii Google, Larry Page (257 de miliarde de dolari) și Sergey Brin (237 de miliarde de dolari).

CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, este pe locul patru (224 de miliarde de dolari), iar CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, este pe locul cinci (222 de miliarde de dolari).

Opt dintre primii 10 cei mai bogați oameni de pe planetă sunt americani. CEO-ul gigantului de lux LVMH, francezul Bernard Arnault, și familia sa ocupă locul șapte (171 de miliarde de dolari), iar spaniolul Amancio Ortega, cofondator al Inditex (Zara), este pe locul zece (148 de miliarde de dolari).

Sute de noi miliardari pe listă, în doar un an

Potrivit Forbes, revistă cunoscută pentru clasamentul anual al celor mai bogați oameni din lume, planeta numără acum 3.428 de miliardari, cu aproape 400 mai mulți decât acum un an. Aceștia au o avere combinată de 20.100 miliarde de dolari, comparativ cu 16.100 miliarde de dolari în urmă cu un an.

„Planeta a câștigat mai mult de un miliardar pe zi în ultimele 12 luni, deoarece boom-ul pieței bursiere alimentat de inteligența artificială a propulsat averile la niveluri care anterior erau de neimaginat”, a comentat jurnalistul Forbes, Chase Peterson-Withorn.

Publicația subliniază că 20 de persoane au acum o avere netă estimată la peste 100 de miliarde de dolari, un număr record. Comparativ, în anul 2017 nu exista nicio persoană cu o avere mai mare de 100 de miliarde de dolari.

Printre aceștia se numără și Changpeng Zhao, fostul șef al platformei de tranzacționare a criptomonedelor Binance, care a fost grațiat în octombrie de președintele american Donald Trump după condamnarea sa din aprilie 2024 pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor. Averea sa a crescut de la 47 de miliarde de dolari, până la 110 miliarde de dolari într-un singur an.

Averea lui Donald Trump, în creștere

Președintele SUA a văzut și el cum averea sa a crescut cu 27% într-un an, ajungând la 6,5 miliarde de dolari, „în mare parte datorită investițiilor în sectorul criptomonedelor și a ridicării sancțiunilor financiare pentru fraudă în New York”, relatează revista Forbes, menționând că Donald Trump se situează pe locul 645 în clasamentul său.

Statele Unite au cei mai mulți miliardari din lume (989), devansând China, fără Hong Kong, (539) și India (229).