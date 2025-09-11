Bundeswehrul a urmărit pe radar dronele care au intrat în Polonia. Ținta era un hub militar strategic

NATO presupune că mai multe dintre presupusele drone rusești care au violat spațiul aerian polonez miercuri dimineață au vizat un hub logistic polonez folosit pentru transportul de arme spre Ucraina, a relatat joi Der Spiegel, citat de EFE și Agerpres.

De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, o mare parte din livrările de arme occidentale pentru a sprijini țara invadată au fost gestionate prin intermediul hubului de lângă aeroportul din Rzeszow, din sud-estul Poloniei.

Având în vedere traiectoria a cinci dintre drone, un atac asupra centrului logistic era de așteptat, potrivit forțelor NATO.

Avioanele de vânătoare olandeze F-35, care sprijină apărarea antiaeriană în Polonia în numele NATO, au doborât apoi cel puțin trei dintre drone, iar conform investigațiilor inițiale, una s-a prăbușit, au adăugat acestea.

Forțele armate germane (Bundeswehr), care protejează hubul împotriva atacurilor aeriene cu două baterii Patriot, au detectat incursiunea dronelor în spațiul aerian polonez de la început prin radar și au partajat datele cu rețeaua de apărare antiaeriană a NATO.

Potrivit Der Spiegel, unitățile de tragere ale sistemelor germane nu au fost folosite în operațiune.