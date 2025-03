Bunica mea este model, are card în portofel. O poveste din era digitală

Pe vremea când era administrator al unei școli din București, una dintre responsabilitățile Ioanei Ilie era să preia banii din trezorerie și să le plătească colegilor ei salariile. Pe atunci, cardurile bancare erau ca și inexistente în România, iar misiunea era una extrem de stresantă.

„De multe ori, am fost singură și am venit cu banii în (autobuzul – n.r.) 331, până la școală și nu era comod. Când au apărut cardurile, pot să spun că am fost cel mai fericit om”, povestește Ioana Ilie pentru Panorama.ro.

