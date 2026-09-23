Business Forward: 25 de companii și 40 de consultanți în programul avansat de adopție AI

România rămâne codașa Uniunii Europene la adopția inteligenței artificiale. Doar 5,2% dintre companiile românești folosesc astăzi tehnologii AI, de aproape șase ori sub media europeană, de 30%, și de opt ori sub Danemarca, liderul UE, cu 42%, potrivit datelor Eurostat din 2025. Iar pe măsură ce aceste tehnologii se răspândesc rapid în restul Europei, distanța devine tot mai greu de recuperat.

Pe acest fond a fost construit Business Forward, program național de accelerare dezvoltat de Social Innovation Solutions alături de Raiffeisen Bank, care își propune să ajute IMM-urile românești să treacă de la interesul pentru AI la folosirea lui efectivă în business. Programul a ajuns acum într-un punct de cotitură: după încheierea selecției, 25 de companii intră în etapa avansată.

Ele au fost alese dintre cele 300 de companii active înscrise în program, dintre care peste 100 au parcurs deja module de educație dezvoltate de Harvard Business School AI Institute, o resursă de nivel internațional, până acum greu accesibilă pentru o afacere mică sau mijlocie din România. Ideea din spatele programului este că problema nu mai e accesul la tehnologie, ci claritatea: unde anume merită folosită și ce rezolvă concret pentru fiecare business.

„Am pornit de la realitatea că IMM-urile românești se află în puncte foarte diferite în ceea ce privește maturitatea tehnologică. Unele au deja instrumente și procese digitale, altele sunt abia la început”, spune Roxana Cojocaru, Director Executiv Social Innovation Solutions. „Business Forward nu propune o rețetă unică, ci creează cadrul în care fiecare companie își poate înțelege mai bine nevoile, poate prioritiza oportunitățile și poate ajunge la un plan clar de acțiune.”

300 de companii și 1 milion de lei pentru dezvoltare tehnologică

Business Forward reunește deja peste 300 de companii, dintre care peste 100 au parcurs module de educație dezvoltate de Harvard Business School AI Institute. Programul merge acum mai departe, de la educație și identificarea oportunităților către dezvoltarea și implementarea unor proiecte concrete de transformare tehnologică.

Pentru susținerea implementării acestor măsuri concrete, Business Forward pune la dispoziția finaliștilor 4 granturi în valoare totală de 1 milion de lei: un grant de 400.000 de lei și trei granturi de 200.000 de lei. Granturile vor fi destinate implementării soluțiilor tehnologice identificate și dezvoltate în cadrul programului.

„Pentru majoritatea antreprenorilor, întrebarea nu mai este dacă vor folosi inteligența artificială, ci cât de repede o pot transforma într-un avantaj competitiv. De aceea, am lansat ERIC, primul AI Coach din comunitatea Gata de Business,.

ERIC este antrenorul care îi ajută pe antreprenori să intre în “jocul” inteligenței artificiale. Prin Business Forward, însă, nu ne propunem doar să le oferim un antrenor, ci să îi învățăm cum să își formeze propria echipă de AI. Punem la dispoziția antreprenorilor know-how-ul, instrumentele și exemplele practice necesare pentru a-și construi propriul «ERIC», adaptat nevoilor și ambițiilor fiecărei afaceri”, a declarat Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România.

De la problema de business la planul de transformare

Fiecare dintre cele 25 de companii va beneficia de aproximativ 12 ore de consultanță individuală, oferite de cei 7 Lead Experts ai programului. Aceștia vor lucra împreună cu antreprenorii pentru a înțelege problemele și oportunitățile din business și pentru a construi un Plan de Transformare Tehnologică.

„După peste 20 de ani în tehnologie în România, am văzut clar că succesul unei investiții în tehnologie vine in mod special din cât de bine înțelegi nevoile reale de business. Când investiția e legată direct de planurile de creștere și de optimizare, iar întreaga organizație e aliniată pe aceleași obiective, atunci proiectul chiar reușește.”, explică Mihail Mușat, Lead Expert în Business Forward.

Trecerea de la nevoia de business la nevoia de tehnologie va fi facilitată de 5 ore de mentorat tehnic pentru fiecare companie, oferite de 25 de experți în AI și tehnologii digitale. Mentorii vor ajuta companiile să evalueze opțiunile disponibile și să înțeleagă ce soluții sunt potrivite pentru nevoile identificate.

„O sesiune de mentorat 1:1 îi ajută pe antreprenori să înțeleagă cum poate AI-ul să accelereze creșterea propriului business. Rolul meu este să îi ajut să transforme acest potențial în acțiuni concrete, astfel încât să plece cu un următor pas clar și cu încrederea de a-l face”, spune Nicolas Boitout, mentor în Business Forward.

Cine sunt cele 25 de companii

Companiile selectate provin din domenii precumproducție, industrie & construcții, comerț, distribuție, alimentație & logistică, servicii, consultanță & tehnologie și au, în medie, o cifră de afaceri de 3,2 milioane de euro și 37 angajați.

Printre direcțiile de transformare identificate de companii se numără automatizarea proceselor operaționale, folosirea AI pentru vânzări și marketing, digitalizarea producției, optimizarea logisticii și integrarea datelor pentru luarea deciziilor.

Cele 25 de companii selectate sunt: Constructions SRL, Agropark Trading SRL, Amco Interdeal SRL, Bookster Experience SRL, Catalyst Solutions SRL, Coffeenativ Roastery SRL, Compact Service ABC SRL, Corporation Construct SRL, Doxar Grup SRL, Elmar Trading SRL, Elsima Conf SRL, Grup Industrial Filler si Pulberi SRL, Happy Home Corporation SRL, Ha Ha Ha Production SRL, Laboratorul De Business SRL, Mebra SRL, Power Dynamic Technology SRL, Scule Tencuiala SRL, Sfinx Camper & Conversion SRL, Stedyan Com SRL, Tassid Holding SRL, Taste Of Asia SRL, Trend Consult SRL, White Rasnow Invest SRL.

Din toamnă, cele 25 de companii intră într-o fază intensivă, în care lucrează individual cu peste 30 de experți și mentori pentru a-și construi propriul Plan de Transformare Tehnologică. Direcțiile pe care le vizează sunt dintre cele mai practice: automatizarea proceselor operaționale, digitalizarea producției, folosirea AI în vânzări și marketing, optimizarea logisticii și integrarea datelor pentru decizii mai bune.

Dincolo de cifre, programul mizează pe un efect mai larg: într-o economie unde decalajul digital se adâncește, fiecare companie care trece de la curiozitate la implementare reduce puțin distanța față de restul Europei.

Business Forward rămâne deschis companiilor din toată țara. Detalii pe businessforward.ro.

Articol susținut de Asociația Social Innovation Solutions