BYD Dolphin Surf, cu preț începând de la 15.700EUR, primește o nouă recunoaștere internațională: TIME Magazine îl desemnează „One of the Best Inventions”

Succesul global al mobilității electrice poartă un nume: BYD Dolphin Surf. Modelul care a cucerit Europa și a fost deja declarat World Urban Car of the Year și a primit 5 stele Euro NCAP, primește acum una dintre cele mai prestigioase distincții la nivel mondial — includerea pe lista TIME Magazine “One of the Best Inventions”.

Această nouă recunoaștere vine ca o confirmare a misiunii BYD de a transforma inovația în realitate accesibilă, oferind o mașină electrică sigură, inteligentă și perfect adaptată vieții urbane moderne.

O invenție care schimbă regulile jocului

TIME Magazine a selectat BYD Dolphin Surf pentru echilibrul său remarcabil între tehnologie, eficiență și sustenabilitate, descriindu-l ca o inovație care face tranziția către mobilitatea electrică mai ușoară ca niciodată.

Prin designul fluid, platforma sa 100% electrică și soluțiile inteligente integrate, Dolphin Surf reușește ceea ce puține automobile au făcut până acum: aduce viitorul la îndemâna oricui.

Siguranță la cel mai înalt nivel

Recunoașterea TIME Magazine vine la doar câteva luni după ce BYD Dolphin Surf a obținut calificativul maxim de cinci stele la testele Euro NCAP, demonstrând că siguranța este la fel de importantă ca inovația. Modelul a înregistrat rezultate de top în toate cele patru domenii cheie ale testării:

Protecția pasagerilor adulți: 82%

Protecția copiilor: 86%

Participanți vulnerabili la trafic: 76%

Asistență pentru siguranță: 77%

Euro NCAP definește scorul de cinci stele ca o „performanță generală excelentă în materie de protecție la coliziune și echipare completă cu tehnologie de ultimă generație pentru prevenirea accidentelor” — descriere care se potrivește perfect spiritului Dolphin Surf.

Design, tehnologie și accesibilitate

Cu un preț de pornire de 15.700EUR cu TVA inclus și tichet Rabla inclus, BYD Dolphin Surf aduce performanță, autonomie și tehnologie de vârf într-un pachet elegant și accesibil. Interiorul său modern

