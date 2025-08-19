Cabana Babele din inima Bucegilor, scoasă din nou la vânzare. Prețul a crescut față de acum 3 ani

Cabana Babele, un punct de reper pentru turiștii care iubesc muntele și natura, își caută un nou proprietar, potrivit unui anunț publicat pe un site de imobiliare.

Aflată în apropierea unor obiective de referință, Sfinxul și Babele, care atrag anual mii de oameni din țară și de peste hotare, proprietatea are un preț de vânzare de 1.6 milioane de euro, conform anunțului publicat pe site-ul Imobiliare.ro.

Cabana Babele „este amplasată în inima Masivului Bucegi, într-o zonă de o frumusețe naturală rară, recunoscută la nivel național și internațional. (…) Accesul este facil atât prin telecabina din Bușteni, care oferă o experiență spectaculoasă de călătorie, cât și rutier, pe traseul Transbucegi, ceea ce garantează un flux constant de vizitatori în toate anotimpurile”, au explicat reprezentanții agenției care are în portofoliu această proprietate.

Cabana Babele, aflată la o altitudine de peste 2.200 de metri, pe platoul Munților Bucegi, a fost construită în 1937, după planurile arhitectului Octav Doicescu.

Conform agenției de imobiliare care reprezintă proprietarul, există o autorizație pentru modernizarea construcției existente, iar suprafața de teren aferentă cabanei permite realizarea unor reconfigurări și optimizări ale funcționalităților actuale.

Aceștia mai precizează că proprietatea este potrivită pentru o investiție pentru realizarea unui hotel de patru stele și restaurant, cu facilitati premium și standarde internaționale, cum ar fi zone de spa și wellness.

Proprietatea are în momentul de față o capacitate de 108 locuri în camere de la 2 la 12 paturi.

Investitorul ideal care să înceapă un proiect în ceea ce agenția de imobiliare numește „locație unică în România” este fie un grup hotelier sau un operator de turism montan, fie un antreprenor interesat de o destinație turistică de referință.

Cabana Babele a mai fost scoasă la vânzare în 2022, când prețul de vânzare era de 1,15 milioane de euro, potrivit Antena 3.

