Cadavre aliniate pe străzile din Rio de Janeiro, după cel mai sângeros raid de tip militar al poliției

Locuitorii aduc zeci de cadavre în Piața Penha după cea mai sângeroasă operațiune din Rio de Janeiro. Brazilia, 29 octombrie 2025. FOTO: Jose Lucena / imago stock and people / Profimedia

Cea mai sângeroasă operațiune polițienească din istoria Braziliei a ucis cel puțin 132 de persoane, au anunțat miercuri oficialii, după ce locuitorii din Rio de Janeiro au aliniat pe stradă zeci de cadavre colectate peste noapte, cu o săptămână înaintea evenimentelor climatice globale din oraș, scrie agenția de presă Reuters.

Numărul comunicat de biroul apărătorului public din Rio este mai mult decât dublu față de numărul deceselor comunicat marți, când autoritățile statale au raportat cel puțin 64 de morți, inclusiv patru polițiști. Raidurile au vizat o importantă bandă de traficanți de droguri, a afirmat guvernul statului Rio de Janeiro.

Guvernatorul statului, Claudio Castro, a spus că numărul inițial includea doar cadavrele procesate la morga publică.

Locuitorii din Penha care au plecat în căutarea rudelor dispărute au adunat multe dintre cadavre dintr-o zonă împădurită aflată în spatele cartierului lor, potrivit persoanelor prezente la fața locului, unde peste 70 de cadavre au fost aliniate în mijlocul străzii.

„Vreau doar să-mi iau fiul de aici și să-l îngrop”, a spus Taua Brito, mama unuia dintre cei uciși, înconjurată de persoane care plângeau sau care se uitau, de ambele părți ale lungului șir de cadavre, unele dintre ele acoperite cu cearșafuri sau saci.

Guvernatorul Castro a declarat că este sigur că cei morți în urma operațiunii erau criminali, întrucât majoritatea focurilor de armă au fost trase într-o zonă împădurită. „Nu cred că cineva s-ar fi plimbat prin pădure în ziua conflictului”, le-a spus el reporterilor.

„Singurele victime reale au fost polițiștii”, a mai susținut el.

Operațiune împotriva bandei Comando Vermelho, care controlează traficul de droguri

Operațiunea poliției a avut loc cu câteva zile înainte ca Rio să găzduiască evenimente globale legate de summitul climatic al Națiunilor Unite cunoscut sub numele de COP30, inclusiv summitul global C40 al primarilor care se ocupă de schimbările climatice și evenimentul legat de premiul Earthshot al prințului britanic William.

Rio a găzduit mai multe evenimente globale în ultimul deceniu, inclusiv Jocurile Olimpice din 2016, summitul G20 din 2024 și summitul BRICS din iulie, fără violențe de amploarea celor de marți.

Guvernul statului Rio a transmis că operațiunea a fost cea mai mare de până acum împotriva bandei Comando Vermelho, care controlează traficul de droguri în mai multe favele – așezări sărace și dens populate (cartiere mărginașe), aflate pe terenul cu dealuri al orașului, situat pe malul oceanului.

Președintele Luiz Inacio Lula da Silva, care a aterizat marți seara la Brasilia după o vizită în Malaezia, nu a comentat încă raidurile poliției.

Lula da Silva s-a întâlnit miercuri cu vicepreședintele Geraldo Alckmin și cu membrii cabinetului pentru a discuta problema, a anunțat biroul său de presă. Ministrul federal al Justiției a declarat marți că guvernul nu a primit nicio cerere de sprijin din partea autorităților statale.

Mai multe organizații ale societății civile au criticat numărul mare de victime ale raidului de tip militar.

Biroul ONU pentru Drepturile Omului a afirmat că acest incident se adaugă tendinței de a apărea tot mai multe consecințe letale extreme în urma raidurilor poliției desfășurate în comunitățile marginalizate din Brazilia.

„Reamintim autorităților obligațiile care le revin în temeiul legislației internaționale privind drepturile omului și solicităm anchete prompte și eficiente”, a transmis Biroul ONU pentru Drepturile Omului, într-un comunicat.