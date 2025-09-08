Cadavru „găsit fără cap”. Al 19-lea director de top mort în condiții suspecte, în Rusia, de la începutul războiului

Polițiștii ruși păzesc locul în care fostul ministru al transporturilor din Rusia, Roman Starovoit, s-a sinucis, într-o parcare din orașul Odintsovo, lângă Moscova, pe 7 iulie 2025. Fotografie ilustrativă. SURSA: STRINGER / AFP / Profimedia

Alexey Sinitsyn, directorul general al producătorului de potasiu K-Potash Service, a fost găsit mort în apropiere de Kaliningrad, devenind astfel al 19-lea director al unei companii ruse de top care moare în circumstanțe misterioase de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, scrie luni, 8 septembrie, publicația independentă The Moscow Times (MT).

Din 2022 încoace, cel puțin 19 directori executivi și oameni de afaceri, mulți dintre ei având legături cu giganții ruși din domeniul petrolului și gazelor, inclusiv Lukoil, Gazprom și Transneft, au murit în circumstanțe suspecte în Rusia și în străinătate.

Cadavrul lui Sinitsyn a fost „găsit fără cap”, a declarat pentru agenția rusă de presă RIA Novosti o sursă din cadrul forțelor de ordine.

Conform acestei surse, cadavrul decapitat zăcea sub un pod, având atașată de el o frânghie de remorcare.

Alexey Sinitsyn preluase conducerea K-Potash Service în octombrie 2022. Compania opera o mină de potasiu în satul Nivenskoye din regiunea Kaliningrad. Mina trebuia să înceapă să funcționeze în 2021, dar lansarea producției a fost amânată din cauza protestelor locuitorilor din zonă.

Lunga listă a deceselor suspecte

De la începutul invaziei ruse pe scară largă din Ucraina, au fost raportate o serie de decese în circumstanțe neclare sau neobișnuite, nu numai în cadrul mediului de afaceri, ci și în rândul forțelor de ordine și al oficialilor guvernamentali.

Luna trecută, Dmitry Osipov, președintele Consiliului de Administrație al Uralkali, unul dintre cei mai mari producători de potasiu din Rusia, și Mikhail Kenin, fondatorul și acționarul majoritar al dezvoltatorului imobiliar de top Samolet, au fost amândoi găsiți morți. Cauzele deceselor nu au fost dezvăluite.

În ianuarie 2022, Leonid Shulman, în vârstă de 60 de ani, șeful serviciului de transport al Gazprom Invest, a fost găsit mort într-un sat din regiunea Leningrad. O lună mai târziu, cadavrele lui Vladislav Avaev, fost vicepreședinte al Gazprombank, precum și ale soției și fiicei lui, au fost găsite într-un apartament din Moscova.

În iulie 2022, cadavrul lui Yuri Voronov, în vârstă de 61 de ani, directorul general al companiei de transport Astra Shipping, care lucra la contractele Gazprom din Arctica, a fost găsit în satul de vacanță Morskie Terrasy, o destinație de lux în apropiere de Golful Finlandei. El a murit în urma unei împușcături în cap.

În toamna anului 2022, președintele consiliului de administrație al Lukoil, Ravil Maganov, în vârstă de 67 de ani, a căzut de la fereastra Spitalului Clinic Central al Departamentului de Administrare a Proprietăților Prezidențiale din Moscova. Înlocuitorul său, Vladimir Nekrasov, în vârstă de 66 de ani, a murit un an mai târziu din cauza unei „insuficiențe cardiace acute”. În martie 2024, vicepreședintele Lukoil, Vitaly Robertus, a murit la vârsta de 53 de ani. Compania nu a dezvăluit cauzele și circumstanțele morții acestui director de top.

În februarie 2023, Vyacheslav Rovneyko, coproprietar al companiei belgiene de comercializare a petrolului Nafta (B) NV și director general al Interregional Fuel Union, a fost găsit mort într-o casă de pe autostrada Rublevo-Uspenskoe, lângă Moscova.

În octombrie 2024, Mikhail Rogachev, fost director adjunct al Norilsk Nickel, a căzut de la fereastra apartamentului său din Moscova. În iulie 2025, Andrey Badalov, vicepreședinte al Transneft, a căzut de la etajul 17 al unei clădiri de pe autostrada Rublevskoye .

Serghei Protosenya, fost director de vârf al Novatek, a fost găsit împușcat mortal într-o vilă din Spania. Iar Alexander Tyulyakova, director de vârf al diviziei financiare a Gazprom, a fost găsit mort în garajul unei case din apropierea Sankt Petersburgului.

Pavel Pchelnikov, director de comunicare al Digital Logistics (Căile Ferate Ruse), a fost găsit cu semne de sinucidere pe balconul unui apartament din Moscova. Pavel Antov, fondatorul Vladimirsky Standard, a căzut de la fereastra unui hotel din India. Ivan Pechorin, directorul Far East and Arctic Development Corporation, a căzut de pe o barcă în timpul unei plimbări lângă Insula Russky.

Kristina Baykova, vicepreședinte al Loko-Bank, a căzut de la fereastră după o petrecere. Igor Shkurko, primul adjunct al Yakutskenergo, a fost găsit mort într-un centru de detenție preventivă din Yakutsk, mai scrie MT.

De asemenea, ofițerul de contrainformații al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), Vladimir Feshchenko, a fost găsit mort într-o clădire a Ministerului Apărării din Moscova, în ianuarie anul acesta, notează și The Kyiv Independent.

Moartea lui Feshchenko pare să evidențieze tensiunile interne crescânde din cadrul instituțiilor de securitate și militare rusești, pe fondul războiului în derulare din Ucraina.