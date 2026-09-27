Cadoul lui Xi Jinping pentru Donald Trump. Doi urşi panda uriaşi au sosit în SUA – VIDEO

Doi urşi panda uriaşi trimişi de China au sosit în SUA duminică, a anunţat agenţia de stat Xinhua, după un summit la cel mai înalt nivel la Washington, bogat în simboluri, dar sărac în progrese majore, comentează AFP.

Transferul celor doi urşi, obiect al unui acord în 2025, fusese anunţat joi de preşedintele chinez Xi Jinping în cursul vizitei sale la Washington pentru un summit cu omologul său american Donald Trump.

Aceste animale sunt extrem de populare în toată lumea, iar China le utilizează ca un atu diplomatic pentru a dezvolta legăturile sale cu alte ţări, împrumutându-le.

Ping Ping şi Fu Shuang au plecat de pe aeroportul internaţional Chengdu-Shuangliu (din sudul Chinei) la ora locală 03:00 şi, după un zbor de 16 ore, au ajuns la Atlanta, în Georgia, cu puţin înaintea orei locale 07:00 (11:00 GMT duminică), a precizat agenția de știri chineză Xinhua, citată de Agerpres.

Aparatul Boeing 777, exploatat de FedeX, a fost avionul cel mai urmărit pe platforma de informaţii aeronautice FlightRadar24 până când s-a apropiat de Alaska, aproape la jumătatea traseului de parcurs.

Cei doi urşi îşi vor petrece următorii zece ani în grădina zoologică din Atlanta.

O ceremonie de rămas bun le-a fost organizată înainte de plecarea de la Baza de cercetare asupra creşterii urşilor panda giganţi din Chengdu.

Îngrijitori experimentaţi au fost trimişi de partea americană pentru a-i însoţi în timpul zborului, a informat Global Times.

🇨🇳🐼🐼🇺🇸Giant pandas Ping Ping (平平)and Fu Shuang (福双) have set out on their 10-year journey to Zoo Atlanta, US.



Get ready to greet our two fluffy stars! 🐼🐼



The @FedEx Panda Express has the VIP (Very Important Pandas) on board. pic.twitter.com/25VigboeGX — Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) September 27, 2026

Soft power-ul Chinei

Înaintea sosirii lor, grădina zoologica din Atlanta şi-a inovat instalaţiile pentru panda şi a constituit o echipă specială de îngrijitori.

A fost de asemenea asigurată o aprovizionare stabilă şi pe termen lung cu bambus, cultivat local în Atlanta, al cărei climat local este foarte asemănător celui din Chengdu.

Grădina zoologică din Atlanta a primit deja urşi panda împrumutaţi de China timp de un sfert de secol, începând din 1999, dar nu a mai găzduit din 2024.

Cei doi panda sosiţi acum în SUA sunt născuţi 2020. Ping Ping, un mascul, are de acum şase ani, în timp ce Fu Shuang, o femelă, va împlini şase ani luna viitoare. Urşii panda aflaţi în captivitate trăiesc în general 30 de ani.

"We've been preparing for Ping Ping and Fu Shuang's arrival," said an official with Zoo Atlanta. A pair of Chinese giant pandas arrived in Atlanta in the southeastern United States on Sunday morning. The two pandas are expected to stay at Zoo Atlanta for 10 years. #GiantPanda… pic.twitter.com/OLMs9YAGAM — China Xinhua News (@XHNews) September 27, 2026

Beijingul trimite aceste animale cu blană foarte moale în toată lumea încă de decenii, ca ambasadori ai „soft power”-ului său şi ai bunăvoinţei sale diplomatice.

Încă din 1972, de exemplu, China oferise un cuplu de panda Washingtonului în urma vizitei istorice a preşedintelui american Richard Nixon în această ţară comunistă.

Dar dacă împrumuturile de panda servesc pentru a ilustra bunele relaţii diplomatice, urşii pot fi de asemenea rechemaţi pentru a semnifica nemulţumirea.

Beijingul a repatriat astfel două din aceste mamifere din Japonia în acest an, după afirmaţia premierului japonez care sugera că Tokyo ar putea interveni militar în cazul unui atac chinez asupra Taiwanului, a cărei suveranitate o revendică Beijingul, notează AFP.